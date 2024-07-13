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6歲兒放後座遇歹徒 單親媽力阻劫車被撞死

記者張聲肇／綜合報導
俄亥俄州單親媽媽艾莉西亞·史戴克莉(Alexa Stakely)為了阻擋歹徒劫走她六歲的兒子睡在後座的休旅車，結果慘遭撞死。(取自Canal Winchester Local Schools District網站)
俄亥俄州單親媽媽艾莉西亞·史戴克莉(Alexa Stakely)為了阻擋歹徒劫走她六歲的兒子睡在後座的休旅車，結果慘遭撞死。(取自Canal Winchester Local Schools District網站)

俄亥俄州一名單親媽媽12日凌晨下班後到保母家接回六歲兒子，她把睡著的孩子放進汽車後座，未料一轉身竟有歹徒企圖把車偷開走，她奮力阻擋，結果慘遭汽車撞死。

俄州哥倫布市警方於凌晨1時半左右接獲報警，說路上有行人被車撞倒在地。傷者被送到醫院後不到幾小時，院方就宣布不治。

29歲單親媽媽艾莉西亞·史戴克莉(Alexa Stakely)一人打兩份工，白天在小學擔任語言治療師，晚上還在餐廳兼差當服務生。

警方說，史戴克莉12日凌晨剛接到兒子，把他放進停在保母家門口的本田休旅車內，沒熄火，回保母家把兒子的東西收拾好，「正要回車上，車子卻倒車上了馬路」。

她奮不顧身衝向車子，想阻止歹徒劫車，不幸被撞倒在路邊。歹徒在住宅區行駛了一小段距離，就棄車而去。急救人員很快找到車子，幸好還在熟睡中的小孩安然無恙。

警方說，有人看到兩名男性從倒在路邊的史戴克莉身旁逃離，翻過圍籬，躲進附近的公寓區。當天的監視錄影檔顯示，卡斯坦尼雅路(Castenea Way)一帶的公寓區，有一群男性鬼鬼祟祟狀似打探，其中兩人符合劫車嫌犯的描述。

哥倫布市郊區的溫徹斯特運河學區(Canal Winchester Local Schools District)指出，史戴克莉是當地小學的語言治療師，學生都稱呼她「艾莉西亞女士」(Ms. Alexa)，在校服務已五年，大家都知道她是非常關愛兒子的偉大媽咪。

學區指出，史戴克莉聰明又熱忱，對學生、對語言療法都充滿熱情，非常喜歡幫助有語言障礙的小孩發展溝通能力。

學區說，史戴克莉改變了很多兒童的一生，對學生和他們的家庭貢獻良多，「本地人將永遠懷念她」。

學區 俄亥俄州 本田

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