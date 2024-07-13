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1歲嬰遭狠母遺棄 州際公路邊爬行2天獲救

編譯陳韻涵／綜合報導
涉嫌拋棄兩名親生兒，並導致其中一人溺斃的25歲路州女子阿莉亞‧傑克，被控虐待青少年和二級謀殺罪，目前關押在密西西比州監獄。(Mississippi Law Enforcement提供)
涉嫌拋棄兩名親生兒，並導致其中一人溺斃的25歲路州女子阿莉亞‧傑克，被控虐待青少年和二級謀殺罪，目前關押在密西西比州監獄。(Mississippi Law Enforcement提供)

一名四歲男孩日前陳屍路易斯安納州紐奧良西南部查理湖(Lake Charles)的一座湖中，他的一歲的弟弟9日在路州10號州際高速公路旁的溝渠爬行時，被經過的司機發現，報警獲救而被稱作「奇蹟寶寶」。兩名男童的母親、25歲的阿莉亞‧傑克(Aaliyah Jack)被控虐待兒童和二級謀殺罪，收押在密西西比州監獄，等候遣送路州審理。

本周稍早，路州卡爾克蘇郡警長辦公室(Calcasieu Parish Sheriff's Office，簡稱CPSO)召開記者會，宣布調查一宗四歲男童的命案；這名男童生前最後一次被目擊是在6日，他身邊當時還有母親跟一歲的弟弟，他的屍體8日在查理湖一處湖泊被人發現，報案後由CPSO潛水員運回岸上。

警方表示，這名四歲男童的身上沒有明顯外傷，死因將交由法醫確認。

警方原本擔心一歲嬰兒也命喪湖中，正準備打撈之際，就接獲報案；一名卡車司機9日報警說，看見一名嬰兒在10號州際高速公路東向車道旁的溝渠爬行。

CPSO警長蓋爾里(Gary Guillory)表示，一歲男嬰在狂風暴雨的天氣裡，獨自生存兩天後，9日幸好被機警的司機發現而獲救；他獲救時，身上有多處蚊蟲叮咬的痕跡，除此之外並無大礙，「他能活下來，堪稱奇蹟」。

路州法官批准逮捕傑克，她本周稍早因為沒有通報幼童失蹤，在350哩外的密西西比州的默里迪恩市(Meridian)落網，之後隨著四歲兒子的屍體被發現而被控謀殺罪；傑克暫被關押在密州，等候引渡回路州受審，保釋金訂為910萬元。

美聯社報導，尚不清楚傑克何時會被引渡，她的名字未出現在線上登記表中，也沒有資料顯示她是否請了律師。

蓋爾里發出聲明表示，「雖然我們加強對傑克的指控，但警方還有許多工作要做，等待被害者驗屍結果出爐期間，調查將繼續」。

路易斯安納州一名被母親拋棄的一歲嬰兒在10號州際高速公路旁的溝渠爬行兩天，幸好被...
路易斯安納州一名被母親拋棄的一歲嬰兒在10號州際高速公路旁的溝渠爬行兩天，幸好被經過的卡車司機發現，報警後獲救。(美聯社)

密西西比州 路易斯安納州 暴雨

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