俄勒岡破獲樂高竊盜集團 起出4000盒積木 總價值20萬

俄勒岡州春田警局費時三月追蹤調查，成功破獲一個專偷樂高積木的犯罪集團，起出4000多盒積木，市價超過20萬元。(取自Springfield Police Department網站)

俄勒岡州 警方費時三月追蹤調查，成功破獲一個專偷樂高積木的犯罪集團，起出4000盒積木，總價值超過20萬元。

根據美國廣播公司新聞網(ABC News)報導，俄勒岡州春田警局(Springfield Police Department)本月3日中午，派員前往當地一家收藏玩具專賣店Brick Builders搜查，逮捕47歲老闆亨瑞森(Ammon Henrikson)，指控他與竊盜集團合作，將其他賣場偷來的全新未開封樂高積木，在其店內出售牟利。

春田警局9日公布聲明表示：「犯罪嫌疑人偷走價值數百元的樂高積木，然後送至Brick Builders兌換現金，然而金額只是實際零售價的一小部分。」並補充道：「警方經過調查，嫌疑人表示Brick Builders員工知道樂高積木都是最近失竊的贓物，警方也得知許多嫌疑人將犯罪所得，用來購買毒品並吸食。」

春田警局透露，警方歷經三個月布線追查，並獲得目標百貨 (Target)、Fred Meyer、Barnes&Noble以及沃爾瑪(Walmart)等多家零售業 者的合作，終於查獲有利證據，確認亨瑞森將其經營的Brick Builders當成銷贓管道，「故意收購從當地其他賣場偷來的全新、未開封樂高積木」，終於循線起出4153盒樂高積木、市值總價超過20萬元。

春田警局局長席勒(Andrew Shearer)對於破獲這起重大竊案表示：「有鑑於購物成本不斷上漲，大家都感受到組織性盜竊集團對零售業造成的影響。」他並強調：「春田警局犯罪防治部門將透過與零售業合作，努力追查涉及零售盜竊犯罪的責任，我們為員警的付出深感自豪，將全力追查社區犯罪活動的幕後黑手。」