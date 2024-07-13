我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

想吃美食嗎 灣區五大餐廳入選米其林指南

陸劇小生演技第一名打敗胡歌 倒數3名是他們

俄勒岡破獲樂高竊盜集團 起出4000盒積木 總價值20萬

編譯俞仲慈／綜合報導
俄勒岡州春田警局費時三月追蹤調查，成功破獲一個專偷樂高積木的犯罪集團，起出4000多盒積木，市價超過20萬元。(取自Springfield Police Department網站)
俄勒岡州春田警局費時三月追蹤調查，成功破獲一個專偷樂高積木的犯罪集團，起出4000多盒積木，市價超過20萬元。(取自Springfield Police Department網站)

俄勒岡州警方費時三月追蹤調查，成功破獲一個專偷樂高積木的犯罪集團，起出4000盒積木，總價值超過20萬元。

根據美國廣播公司新聞網(ABC News)報導，俄勒岡州春田警局(Springfield Police Department)本月3日中午，派員前往當地一家收藏玩具專賣店Brick Builders搜查，逮捕47歲老闆亨瑞森(Ammon Henrikson)，指控他與竊盜集團合作，將其他賣場偷來的全新未開封樂高積木，在其店內出售牟利。

春田警局9日公布聲明表示：「犯罪嫌疑人偷走價值數百元的樂高積木，然後送至Brick Builders兌換現金，然而金額只是實際零售價的一小部分。」並補充道：「警方經過調查，嫌疑人表示Brick Builders員工知道樂高積木都是最近失竊的贓物，警方也得知許多嫌疑人將犯罪所得，用來購買毒品並吸食。」

春田警局透露，警方歷經三個月布線追查，並獲得目標百貨(Target)、Fred Meyer、Barnes&Noble以及沃爾瑪(Walmart)等多家零售業者的合作，終於查獲有利證據，確認亨瑞森將其經營的Brick Builders當成銷贓管道，「故意收購從當地其他賣場偷來的全新、未開封樂高積木」，終於循線起出4153盒樂高積木、市值總價超過20萬元。

春田警局局長席勒(Andrew Shearer)對於破獲這起重大竊案表示：「有鑑於購物成本不斷上漲，大家都感受到組織性盜竊集團對零售業造成的影響。」他並強調：「春田警局犯罪防治部門將透過與零售業合作，努力追查涉及零售盜竊犯罪的責任，我們為員警的付出深感自豪，將全力追查社區犯罪活動的幕後黑手。」

報導指出，亨瑞森與另一名嫌疑人、57歲尤金市民納許(Albert Nash)面臨組織性零售盜竊與銷贓罪名的指控，根據商家點評網站Yelp報導，Brick Builders爆發銷贓案件後，已經暫時關閉，預計明年3月8日才會重新營業。

樂高積木深受小朋友和大人喜愛，但價格不菲，因此成為竊賊覬覦的目標。(路透)
樂高積木深受小朋友和大人喜愛，但價格不菲，因此成為竊賊覬覦的目標。(路透)

零售業 俄勒岡州 目標百貨

上一則

加州羽壇雙嬌許怡霏、許忻霏 前進奧運拚小組出線

下一則

1歲嬰遭狠母遺棄 州際公路邊爬行2天獲救

延伸閱讀

收錢不交貨…墓碑店老闆騙了500人150萬 家族前科累累

收錢不交貨…墓碑店老闆騙了500人150萬 家族前科累累
洛警局：今年入室盜竊激增 作案手段高端

洛警局：今年入室盜竊激增 作案手段高端
史島汽車盜竊仍猖獗 一周12起

史島汽車盜竊仍猖獗 一周12起
修正47號法案公投遭反制 社區批

修正47號法案公投遭反制 社區批

熱門新聞

消費者金融保護局規定銀行收取透支費和滯納金上限後，摩根大通銀行警告說，可能不得不將成本轉嫁給消費者，對支票存款帳戶收取服務費用。(路透)

摩根大通警告 將對支票存款帳戶增收服務費

2024-07-08 11:42
搭車前往哥斯大黎加準備偷渡到美國的中國人。(美聯社)

半島電視：中國公民冒險偷渡美國的原因 不只經濟萎靡

2024-07-09 09:39
南加大工程學院碩士班畢業生相擁慶祝完成學業。據勞工統計局2023年統計，擁有碩士學位者的薪資中位數比大學畢業生高16%，比高中文憑者高出近一倍。(美聯社)

這10個碩士學位 畢業後起薪最高

2024-07-06 11:10
加州太陽能發電量超過該州的實際用電量；圖為莫哈維沙漠中的大型太陽能發電廠。(路透)

加州太陽能發電用不完 今年已浪費舊金山所有家庭1年用量

2024-07-10 02:00
霍姆伯格被指控搭乘阿拉斯加航空班機時，在機艙內用手打妻子的頭。示意圖。(美聯社)

妻子被升頭等艙他沒有 維州牧師機上家暴癲癇妻

2024-07-09 22:30
楊安澤(左)今年1月在南卡博覽會晚宴上，看著發表演說的拜登總統。(路透)

楊安澤：本周應是拜登當總統候選人的最後一周

2024-07-09 13:43

超人氣

更多 >
拜登堅持不退選 路透列出5點可能原因

拜登堅持不退選 路透列出5點可能原因
104歲「龍蝦夫人」分享長壽4招

104歲「龍蝦夫人」分享長壽4招
美國人每24天換洗床被單 專家說太久了

美國人每24天換洗床被單 專家說太久了
交通罰單疑雲重重 華人以為遇詐騙

交通罰單疑雲重重 華人以為遇詐騙
纏訟4年 中國行動計畫首位起訴教授陶豐 10控罪全撤銷

纏訟4年 中國行動計畫首位起訴教授陶豐 10控罪全撤銷