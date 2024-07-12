拉斯維加斯連5天逾115℉ 西部酷暑 7月迄今28人熱死

西部地區繼續受到熱浪溽暑荼毒，至少19個城市打破歷來最高氣溫紀錄，賭城拉斯維加斯更首次達到華氏120度；同時，自7月以來與高溫相關的死亡人數已增至28人。(美聯社)

西部地區繼續受到熱浪溽暑荼毒，自7月以來與高溫 相關的死亡人數已增至28人，東部地區則正從洪水 及龍捲風的肆虐破壞中恢復過來，預計即將迎來酷熱高溫。

西部9個州超過6000萬人口11日仍處於高溫警報之下，加州 聖克拉拉郡(Santa Clara County)法醫辦公室證實，在這個月前10天，已有18起與高溫相關的死亡事件，該郡最大城市聖荷西(San Jose)本月連續多天氣溫在100華氏度左右。

亞利桑納州亦傳出兩起熱死人事件，一名四個月大的嬰兒，與家人在湖上划船時熱死，當時氣溫高達華氏120度。另外一名10歲男童，烈日下跟家人在鳳凰城一處國家公園健行時感到身體不適，送醫不治。

俄勒岡州過去一周已有6人疑似熱死，州長蒂娜·科特克(Tina Kotek)早前已因高溫宣布全州進入緊急狀態。

過去一星期西部至少19個城市打破歷來最高氣溫紀錄，拉斯維加斯、鳳凰城、鹽湖城等最少七個城市，周三(10日)打破或平了同日的歷史氣溫記錄，部分城市也為高溫再創新高作好準備。

拉斯維加斯更首次達到120度，同時還創下高溫連續5天在115度以上的紀錄。

鹽湖城11日也連續第二天打破每日最高溫紀錄，國家氣象局(NWS)預測氣溫升至105華氏度。

強烈颶風貝羅襲擊德州，休士頓市區到處可見倒塌折斷的電線桿，全市大停電，其中有100萬用戶已經連續四天無電可用，預計要到周六才能恢復供電。(美聯社)

另一方面，德州休士頓遭強烈颶風貝羅(Beryl)襲擊後，100萬用戶已連續四天無電可用，預測該市氣溫11日達到90度，加上濕度等因素，體感溫度會達到106度。

該市市民不但遭悶熱之苦，更沮喪的是沒有電力供應，估計至少有75萬人要到這個周末才會恢復供電。

大多數市民乃至市長惠特米爾(John Whitmire)，紛紛指責主要電力供應商中點能源公司(CenterPoint Energy )恢復電力緩慢。惠特米爾表示，超過100萬市民在炎熱、潮濕的條件下已遭受痛苦，加上斷電簡直如火上澆油。

電力公司解釋，貝羅過後近230萬客戶斷電，現已恢復過半，其餘75萬人可在本周六復電。