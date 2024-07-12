改名就獲面試 非裔男怒告底特律辛諾拉大飯店歧視

位於底特律市中心的辛諾拉大飯店外觀。(取自Google街景)

非裔 男子傑克遜(Dwight Jackson)多次向底特律辛諾拉大飯店(Shinola Hotel)求職，卻始終得不到回應，直到他把簡歷上的名字改為傑布勞斯基(John Jebrowski)才獲得面試的機會；傑克遜3日向法院提告，說拒絕讓他面試，是就業歧視 行為，違犯了密西根州的民權法。

CNN引述訴狀說，今年元月到4月，這名27歲的傑克遜多次寄求職信給辛諾拉大飯店，希望謀得接待員等職位。辛諾拉網站自稱是「豪華精品酒店」。

傑克遜的律師馬可(Jon Marko)提供給CNN的原告簡歷顯示，傑克遜在該市威斯汀(Marriott Westin Book Cadillac)和惠特尼(David Whitney Hotel)等大飯店擔任過前檯櫃員；這兩家飯店也是豪華酒店。

馬可說，傑克遜的經歷很明顯符合他所申請職位的資格，可是辛諾拉大飯店卻連面試的機會都不給他。

因為屢碰釘子，2024年4月，傑克遜再度申請，並把自己的姓氏改為傑布勞斯基。這「明顯白人的名字」果然奏效，一周之內就接到好幾次面試通知。

他因此判定，被告考慮求職者是根據申請人姓名的族裔屬性。馬可說，「2024年想在自己的家鄉謀職，卻因膚色的關係，不得其門而入，這絕不是金錢收入受限的小事，而是直擊人心深處的大事。」

經營辛諾拉大飯店的賽吉餐旅集團(Sage Hospitality Group)公關經理暨發言人史丹巧芙(Anna Stancioff)10日表示，「本公司嚴肅看待原告所言一切，絕不容忍任何歧視。本公司保證讓工作場所具包容性，每個人都有機會發揮專長，也致力於建立反映本地社會的多元勞動力。」

傑克遜終於獲得面試機會時，當面對面試官表明真實姓名，並老實說當初連面試機會都沒有，就是因為自己的姓名太「非裔美國人」了。訴狀說，面試完畢，他很快就收到通知，說他「不再是該職位有競爭力的候選人。」