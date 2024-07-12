7年未調會員年費 好市多打算漲5到10元

販店好市多(Costco)宣布打算調漲會員年費5到10元，為17年來首次調漲會費，消息傳出後對股價聲上揚。(路透)

人氣量販店好市多 (Costco)打算調漲會員年費5到10元，想去好市多搶物美價廉商品的粉絲要有心理準備；這是好市多2017年來首漲會員年費，消息傳出對股價恐有影響。

美聯社報導，總部設在華盛頓州伊瑟闊市(Issaquah)的好市多在10日公布的月財報裡表示，將把會員費調升8%；好市多在美、加設有700多家倉儲量販店，客戶人氣很旺。

新會員費率自9月1日起生效；好市多基本的金卡會員費將由每年60元升為65元，黑鑽卡會員費由120元升到130元。近幾年通膨異常嚴重，直到最近幾個月才消停下去，但好市多那段期間並未調漲會員費。

雖說通膨壓擠到家戶購物預算 ，但好市多保證就很廣的食品及其他商品項目，提供低廉價格，讓這家倉儲量販店成為人氣更旺的購物地點。這種現象接下來提升好市多的獲利，以至於好市多的股票在投資 人當中變成熱門商品；過去18個月期間，好市多股價翻了近一倍，公司市值增加約1800億元。

新聞傳出好市多要漲年費，還有最新的銷售額成長，讓好市多股價上漲逾2%；如果11日正規交易時間，好市多股價有類似表現，那麼可望創下新高。

好市多財報表示，除了要漲年費，到7日為止的五周特價期間，銷售額同比去年要升7%，來到244億8000萬元。