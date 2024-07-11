加州葡萄酒「供過於求」果農降價求售 滿地葡萄肥了鳥兒

加州葡萄收成季節即將到來，葡萄園卻因銷量下滑可能淪為「葡萄墳墓」。葡萄農已降價求售並拆除大面積藤蔓，衝擊葡萄酒產業。（中央社）

加州 葡萄酒產業受到銷量大減影響，面臨數十年來最嚴重的困境，葡萄收成季節即將到來，葡萄園卻可能淪為「葡萄墳墓」。葡萄農已降價求售並拆除3萬英畝藤蔓，恐導致漣漪效應。

一串串乾枯的葡萄掉落在果園裡形成大片的「葡萄墓地」，加州2020年底曾出現這樣的場景，當時是因為野火產生煙霧釀成農災；4年後，加州葡萄園再度面臨相似的命運，但這回卻是市場需求降低「葡萄滯銷」。

距離加州葡萄收成大約一個月時間，著名酒鄉納帕（Napa）所產葡萄，已傳出銷售慘淡消息，D'Ambrosio葡萄園13英畝（約5.3公頃）面積的葡萄，30多年來首次乏人問津，一家合作5年的酒莊不久前決定取消合約。

「我們（納帕）的葡萄園在同一艘船上」，葡萄園營運經理李蒙瓦倫坦（Gloria Limon-Valentine）告訴舊金山 紀事報，大家都必須「降價求售」。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）期間，大家宅在家促進葡萄酒銷量，酒莊提高產量、庫存開始積壓，但之後的升息，造成經銷商購買量減少，衝擊加州酒莊。（中央社）

原本，卡本內蘇維儂（Cabernet Sauvignon）品種葡萄售價是每公噸9000美元。李蒙瓦倫坦已將價格降至每公噸8000美元，並預期還要降更低，若無人購買，損失高達50萬美元。

葡萄酒資訊網站Wine Business日前統計，從年初至今，分類網站上待售的葡萄清單增幅高達113%，反映出「供過於求」的問題，葡萄農因此面臨棘手難題。

加州葡萄農協會（Allied Grape Growers）主席畢特（Jeff Bitter）說，酒莊不再簽約，葡萄農便是被迫投入資金，種植沒人要的產品，市場陷入一片低迷。

整個加州葡萄酒產業價值550億美元，今年春季過後，便傳出遭遇嚴重困境。

權威分析機構Gomberg Fredrikson的報告指出，去年全球葡萄酒消費量下滑8.7%，讓過去25年來預期維持成長的情形出現逆轉。

葡萄酒需求下滑衝擊釀酒業，不少酒莊瀕臨破產 ，這並非單一因素所導致。

千禧世代和Z世代飲酒量不如從前，罐裝酒飲料瓜分市場都有影響。另外，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）期間，大家宅在家雖促進一波銷量，酒莊提高產量、庫存開始積壓，但之後的升息，造成經銷商購買量減少，衝擊酒莊。

到了夏季，葡萄園經營開始傳出危機。為修正供給過剩的問題，畢特敦促加州業者砍掉5萬英畝面積的葡萄藤，至今已拆除3萬英畝。

加州釀酒葡萄農人協會主席柯林斯（Natalie Collins）認為，與從前的不景氣相比，這是「迄今最嚴重的一回」，是各種因素同一個時間點相遇引發的混亂。

柯林斯預期，許多葡萄農將會選擇不採收來減少損失，葡萄園直接變成「葡萄墳墓」。另有一部分的葡萄農今年艱困地做出「停止耕種」的決定。

葡萄農「降價求售」是否能夠促成酒莊和消費者願意增加購買還有待觀察。

畢特認為，現在是買方市場，酒莊可以盡情挑貨，而且很容易達成交易。但柯林斯悲觀表示，一旦葡萄農拆除藤蔓後便不會再重新耕種，「過剩可能變成短缺」，今年的動盪之後將對整個加州葡萄酒產業產生長期漣漪效應。

葡萄園管理業者海恩森（Randy Heinzen）則苦中作樂表示，滿地葡萄倒是肥了鳥兒，這場動盪過後「將會出現很多胖鳥」。