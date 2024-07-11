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美中執法部門再合作 上海機場1逃犯遣返美國

無人機拍軍事設施 明州中國留學生認罪 最高判刑兩年

編譯尤寶琪／綜合報導
一名中國留學生被控空拍維吉尼亞州紐波特紐斯造船廠。圖為海軍基地紐波特紐斯港。(美聯社)
一名中國留學生被控空拍維吉尼亞州紐波特紐斯造船廠。圖為海軍基地紐波特紐斯港。(美聯社)

一名因使用無人機拍攝美國軍事設施，而按間諜法(Espionage Act)遭輕罪指控起訴的中國留學生，8日在聯邦法院庭上認罪。

26歲的明尼蘇達大學(University of Minnesota)研究生石風雲(Fengyun Shi ，音譯)，身穿淺綠灰色夾克和運動褲進入法院；石風雲看起來很緊張，他在認罪之前，深呼吸了幾次，並晃動了幾次他的腿。

根據間諜法中的兩項條款，石風雲承認六項指控中的兩項；間諜法禁止拍攝軍事設施以及使用未註冊的無人機在國防空域進行拍攝。司法部撤銷其餘四項指控。

治安法官倫納德(Lawrence Leonard)8日在維吉尼亞州諾福克(Norfolk)沃爾特．E．霍夫曼法院(Walter E. Hoffman Courthouse)表示：「根據我們的研究，這是個罕見的指控。」石風雲可能會因這兩項指控而面臨最高兩年的有期徒刑，並為每項罪名處以10萬元的罰款。

法官下令對石風雲進行調查，好決定對他的量刑；石風雲的判刑可能會在8月或9月出爐。

檢察官指出，這名學生在今年1月6日於維吉尼亞州紐波特紐斯造船廠(Newport News Shipyard)附近駕駛無人機，拍攝了仍在設計中且帶有機密系統的美國海軍艦艇。

據悉，石風雲在飛到維洲並租了一輛汽車後，在惡劣天氣下，於該地區使用了他的無人機空拍，結果卡在造船廠附近的民宅樹上。聯邦調查局提交的證詞顯示，一名當地的居民在拍下石風雲本人和他的證件與駕照後，打電話通知當地方當局。

檢察官表示，根據警方隨身攝影機畫面，石風雲在面對警方詢問時顯得「非常緊張」，且在被問到何在天氣不佳的情況下使用無人機空拍時，卻無法提出解釋。聯邦調查局在石風雲放棄他的無人機後將其扣押，並發現帶有機密系統的美國海軍艦艇的照片和影片，其中有些仍處於設計和建造階段。

維吉尼亞州 間諜 中國留學生

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