我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

艙門脫落後重創形象 波音6月僅賣出3架客機

怕在台上迷路？白宮製作超詳細圖解 引導拜登「走上講台」

地表最熱死亡谷 記者實測入夜仍飆113℉

編譯盧思綸／綜合報導
來自奧克拉荷州的兩名遊客7日在加州死亡谷遊客中心，見證華氏132的高溫。(美聯社)
來自奧克拉荷州的兩名遊客7日在加州死亡谷遊客中心，見證華氏132的高溫。(美聯社)

美聯社報導，全美多地區持續遭受熱浪侵襲，號稱地表最熱的加州死亡谷國家公園(Death Valley)近日高溫飆至華氏128度，儘管周末才傳出車友半路熱死的消息，9日依舊吸引全美乃至歐洲多國等上百名觀光客趨之若鶩。

全國部分地區持續受到熱浪侵襲，9日超過1億6100萬人處於高溫警報，尤其西部各州和西北部太平洋地區數十個地點追平或打破最高溫紀錄，且高溫預計持續到這整周。俄勒岡州法醫辦公室9日表示，有六人疑因酷熱死亡。

在沙漠另一邊的內華達州，拉斯維加斯9日上午9點半達到華氏103度，到這天末了可能再度升到120度。拉斯維加斯的國家氣象局分處指出， 強烈熱浪將持續打破紀錄直到周末，之後因雨季溼氣重返該地區而放緩。

位於西部、號稱地表氣溫最高之一的死亡谷國家公園，7日起連續2日測得破紀錄高溫華氏128度，導致一名車友不堪過度曝曬身亡。

儘管如此，依舊澆不熄全美乃至法國、西班牙、英國和瑞士等上百名觀光客，9日爭相前往死亡谷打卡留念。

美聯社記者歐尼爾(Ty O'Neil)親身前往實測，透露遊客大多租車前往死亡谷遊客中心，以免其他交通方式導致中暑。只要下車馬上就能感受到來自四面八方的熱氣，接著開始流汗，「完全是不同程度的炎熱」，走個兩步就想馬上回車上吹冷氣。受訪遊客也表示，原本稀鬆平常的呼吸吐氣也變得困難。

歐尼爾提到，死亡谷之所以是地表最熱並非沒有原因，即使入夜後，當地依舊可測得華氏113度高溫。

密西西比居民貝爾特(Drew Belt)前往加州爬美國大陸最高的惠特尼山(Mt. Whitney)之前，先造訪美國最低窪的死亡谷，「我很興奮天氣那麼熱，這是一生僅此一次的機會，有點像走在火星上」。

全美多地區持續遭受熱浪侵襲，號稱地表最熱的加州死亡谷國家公園(Death Val...
全美多地區持續遭受熱浪侵襲，號稱地表最熱的加州死亡谷國家公園(Death Valley)近日飆高溫。(美聯社)
全美多地區持續遭受熱浪侵襲，號稱地表最熱的加州死亡谷國家公園(Death Val...
全美多地區持續遭受熱浪侵襲，號稱地表最熱的加州死亡谷國家公園(Death Valley)近日飆高溫。(美聯社)
死亡谷7日晚上10時測得高溫。(美聯社)
死亡谷7日晚上10時測得高溫。(美聯社)

高溫 熱浪 加州

上一則

弗洛伊德案翻版？非裔男遭保全壓地亡

下一則

陪審團完成遴選 鮑德溫誤殺攝影師今開審

延伸閱讀

加州針灸日目標 納入聯邦醫療保險

加州針灸日目標 納入聯邦醫療保險
100萬退休金 只夠加州12年生活

100萬退休金 只夠加州12年生活
記者親身實測…地表最熱死亡谷致命吸引力 入夜仍飆113℉

記者親身實測…地表最熱死亡谷致命吸引力 入夜仍飆113℉
加州11月十項法案交付公投

加州11月十項法案交付公投

熱門新聞

消費者金融保護局規定銀行收取透支費和滯納金上限後，摩根大通銀行警告說，可能不得不將成本轉嫁給消費者，對支票存款帳戶收取服務費用。(路透)

摩根大通警告 將對支票存款帳戶增收服務費

2024-07-08 11:42
南加大工程學院碩士班畢業生相擁慶祝完成學業。據勞工統計局2023年統計，擁有碩士學位者的薪資中位數比大學畢業生高16%，比高中文憑者高出近一倍。(美聯社)

這10個碩士學位 畢業後起薪最高

2024-07-06 11:10
搭車前往哥斯大黎加準備偷渡到美國的中國人。(美聯社)

半島電視：中國公民冒險偷渡美國的原因 不只經濟萎靡

2024-07-09 09:39
科州20歲亞裔男子裴凱文縱火洩憤燒屋，導致五人死亡，2日被判處60年徒刑。(美聯社)

iPhone被偷縱火洩憤 燒錯屋釀5人枉死 亞裔男判刑60年

2024-07-03 10:17
楊安澤(左)今年1月在南卡博覽會晚宴上，看著發表演說的拜登總統。(路透)

楊安澤：本周應是拜登當總統候選人的最後一周

2024-07-09 13:43
一架達美航空客機因為派送了壞掉了飛機餐食物而緊急迫降JFK。(美聯社)

達美航空客機發放壞掉的飛機餐 乘客不適後迫降JFK

2024-07-05 16:04

超人氣

更多 >
半島電視：中國公民冒險偷渡美國的原因 不只經濟萎靡

半島電視：中國公民冒險偷渡美國的原因 不只經濟萎靡
爆氣…被問民主黨逼宮拜登 第一夫人吉兒怒飆記者「別對我大叫」

爆氣…被問民主黨逼宮拜登 第一夫人吉兒怒飆記者「別對我大叫」
如何避免搭郵輪暈船？ 船長分享意想不到的一招

如何避免搭郵輪暈船？ 船長分享意想不到的一招
楊安澤：本周應是拜登當總統候選人的最後一周

楊安澤：本周應是拜登當總統候選人的最後一周
寮國的一中算盤 台灣團客免簽背後的散客怎麼了

寮國的一中算盤 台灣團客免簽背後的散客怎麼了