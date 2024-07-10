地表最熱死亡谷 記者實測入夜仍飆113℉

來自奧克拉荷州的兩名遊客7日在加州死亡谷遊客中心，見證華氏132的高溫。(美聯社)

美聯社報導，全美多地區持續遭受熱浪 侵襲，號稱地表最熱的加州 死亡谷國家公園(Death Valley)近日高溫 飆至華氏128度，儘管周末才傳出車友半路熱死的消息，9日依舊吸引全美乃至歐洲多國等上百名觀光客趨之若鶩。

全國部分地區持續受到熱浪侵襲，9日超過1億6100萬人處於高溫警報，尤其西部各州和西北部太平洋地區數十個地點追平或打破最高溫紀錄，且高溫預計持續到這整周。俄勒岡州法醫辦公室9日表示，有六人疑因酷熱死亡。

在沙漠另一邊的內華達州，拉斯維加斯9日上午9點半達到華氏103度，到這天末了可能再度升到120度。拉斯維加斯的國家氣象局分處指出， 強烈熱浪將持續打破紀錄直到周末，之後因雨季溼氣重返該地區而放緩。

位於西部、號稱地表氣溫最高之一的死亡谷國家公園，7日起連續2日測得破紀錄高溫華氏128度，導致一名車友不堪過度曝曬身亡。

儘管如此，依舊澆不熄全美乃至法國、西班牙、英國和瑞士等上百名觀光客，9日爭相前往死亡谷打卡留念。

美聯社記者歐尼爾(Ty O'Neil)親身前往實測，透露遊客大多租車前往死亡谷遊客中心，以免其他交通方式導致中暑。只要下車馬上就能感受到來自四面八方的熱氣，接著開始流汗，「完全是不同程度的炎熱」，走個兩步就想馬上回車上吹冷氣。受訪遊客也表示，原本稀鬆平常的呼吸吐氣也變得困難。

歐尼爾提到，死亡谷之所以是地表最熱並非沒有原因，即使入夜後，當地依舊可測得華氏113度高溫。

密西西比居民貝爾特(Drew Belt)前往加州爬美國大陸最高的惠特尼山(Mt. Whitney)之前，先造訪美國最低窪的死亡谷，「我很興奮天氣那麼熱，這是一生僅此一次的機會，有點像走在火星上」。