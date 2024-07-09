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全球升溫1.64度 極端高溫衝擊各地經濟

編譯吳孟真／綜合報導
歐洲氣候監測機構哥白尼研究所指出，全球平均溫度已經連續13個月創下同月高溫紀錄，「巴黎協定」上限目標，如要達到，困難重重。(路透)
歐洲氣候監測機構哥白尼研究所指出，全球平均溫度已經連續13個月創下同月高溫紀錄，「巴黎協定」上限目標，如要達到，困難重重。(路透)

全球平均溫度已經連續13個月創下同月高溫紀錄，也已連續12個月比工業革命前高出攝氏1.64度，顯示要達到2015年「巴黎協定」訂下的攝氏1.5度升溫幅度理想上限目標，困難重重；極端高溫也衝擊各地經濟。

彭博資訊和路透報導，歐洲氣候監測機構哥白尼研究所(C3S)8日公布，截至今年6月的12個月，各月均溫皆比工業革命前(1840至1900年)高出攝氏1.64度。今年6月均溫16.66度也是有紀錄以來，連續第13個月破同月高溫紀錄。

2015年「巴黎氣候協定」力求將全球升溫幅度，控制在高於工業革命前攝氏2度以下，而最理想的是在攝氏1.5度以下。

C3S表示，氣溫平均值是根據20~30年的區間數據計算，而不是12個月。C3S的數據可追溯至1940年，科學家將其與其他數據交叉比對後，確認上個月是1850至1900年後，最熱的6月。

一些科學家說，數據顯示，2024年可能因為聖嬰現象和人為因素，再創全年高溫紀錄。非營利的環境數據組織Berkeley Earth研究科學家豪斯法特估計，「2024年有約95%的機率，成為19世紀中期開始有全球地表溫度紀錄以來最熱的一年。」

C3S所長布諾坦普說，「這不只是統計上的奇特現象，它凸顯的是一種大規模且持續不斷的氣候變遷」，而且「就算此連續極端現象在某個時點結束，我們未來勢必還是會看到紀錄被刷新」，除非各國停止增加碳排量。

倫敦帝國學院格蘭瑟姆研究所氣候科學家奧圖說，「聖嬰現象來來去去很自然，我們無法阻擋，但我們可以停止燃燒石油、天然氣和煤炭」。

極端高溫今年來已肆虐全球，衝擊許多地區的經濟，從航空業到地方電網都難逃一劫。

在日本，比以往更炎熱的夏季氣溫導致東京電網供電吃緊。東京地區現貨電價8日飆升13%至每度21.9日圓(0.14 美元)，是2023年2月來最高。根據彭博彙整的資料，東京同日均溫可能達到攝氏30度，遠高於30年來攝氏24度的正常值。

高溫 石油 氣候變遷

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