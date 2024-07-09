波音認罪協議 罰款最高近5億 免刑事審判

波音面臨最高近5億罰款，圖為生產線上的波音737Max客機。(路透)

波音公司(Boeing)已同意就一項共謀詐欺的刑事指控認罪，以解決聯邦司法部 針對兩起737 MAX致命墜機事故有關的調查。此前司法部作出結論，波音未能遵守衍生自兩起事故而達成的和解協議。

彭博資訊報導，聯邦司法部表示，根據與檢察官達成的原則協議，波音將面臨最高4.872億美元的刑事罰款，這是法律允許的最高罰款金額，但實際金額將由法官決定。在7日晚間於德州 法院提交的和解協議部分內容顯示，司法部請求法官計入波音先前支付的罰款，若獲得核准，會使新的罰款金額降至2.436億美元。

作為協議的一環，司法部將安排第三方監督人來監督該公司的合規情況，而且波音必須在未來三年花費至少4.55億美元來加強其合規和安全計畫。這項協議必須要得到法院核准，波音還將受到法院監督的三年緩刑。聯邦政府 和波音仍在磋商協議的最後部分，預期將在7月19日前提交最後的認罪協議。

這次認罪代表波音百年歷史上的一個低谷。在2018年和2019年，波音737Max客機發生兩起墜機事故，導致346人罹難，引發了多年的動盪。在財務狀況混亂、領導層岌岌可危之際，這樁認罪協議可望讓波音公司免受刑事審判的干擾。

波音沒有立即置評。波音曾在6月告訴檢察官，不認同其違反了先前協議的結論。

司法部在5月裁定，波音違反了與墜機事故有關的2021年暫緩起訴協議。

在2021年協議中，波音支付2.436億美元刑事罰款，並承認在與墜機事件相關的一個不為人知的飛行控制系統問題上欺騙了聯邦航空管理局。波音還承諾改善內部安全控制。作為回報，聯邦政府將在三年後撤回對該公司的刑事指控。

然而就在和解協議即將到期的前幾天，即今年1月5日，阿拉斯加航空運營的一架737 Max 9客機發生機身面板脫落事故。司法部後來得出結論，指波音未能滿足2021年協議中的一項要求，即實施有效的合規計畫。