我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洞庭湖潰堤已成功封堵 但堤內2.1億立方米積水怎麼辦？

Jennie室內抽菸「菸對人噴」畫面流出 急下架網友氣炸

波音認罪協議 罰款最高近5億 免刑事審判

編譯葉亭均／綜合報導
波音面臨最高近5億罰款，圖為生產線上的波音737Max客機。(路透)
波音面臨最高近5億罰款，圖為生產線上的波音737Max客機。(路透)

波音公司(Boeing)已同意就一項共謀詐欺的刑事指控認罪，以解決聯邦司法部針對兩起737 MAX致命墜機事故有關的調查。此前司法部作出結論，波音未能遵守衍生自兩起事故而達成的和解協議。

彭博資訊報導，聯邦司法部表示，根據與檢察官達成的原則協議，波音將面臨最高4.872億美元的刑事罰款，這是法律允許的最高罰款金額，但實際金額將由法官決定。在7日晚間於德州法院提交的和解協議部分內容顯示，司法部請求法官計入波音先前支付的罰款，若獲得核准，會使新的罰款金額降至2.436億美元。

作為協議的一環，司法部將安排第三方監督人來監督該公司的合規情況，而且波音必須在未來三年花費至少4.55億美元來加強其合規和安全計畫。這項協議必須要得到法院核准，波音還將受到法院監督的三年緩刑。聯邦政府和波音仍在磋商協議的最後部分，預期將在7月19日前提交最後的認罪協議。

這次認罪代表波音百年歷史上的一個低谷。在2018年和2019年，波音737Max客機發生兩起墜機事故，導致346人罹難，引發了多年的動盪。在財務狀況混亂、領導層岌岌可危之際，這樁認罪協議可望讓波音公司免受刑事審判的干擾。

波音沒有立即置評。波音曾在6月告訴檢察官，不認同其違反了先前協議的結論。

司法部在5月裁定，波音違反了與墜機事故有關的2021年暫緩起訴協議。

在2021年協議中，波音支付2.436億美元刑事罰款，並承認在與墜機事件相關的一個不為人知的飛行控制系統問題上欺騙了聯邦航空管理局。波音還承諾改善內部安全控制。作為回報，聯邦政府將在三年後撤回對該公司的刑事指控。

然而就在和解協議即將到期的前幾天，即今年1月5日，阿拉斯加航空運營的一架737 Max 9客機發生機身面板脫落事故。司法部後來得出結論，指波音未能滿足2021年協議中的一項要求，即實施有效的合規計畫。

司法部 聯邦政府 德州

上一則

4志願者「火星」生活 1年「重返地面」

下一則

每秒35人過安檢門 7日全美機場 首破單日300萬人次

延伸閱讀

美聯航波音飛機再爆雷 LAX起飛時輪子脫落

美聯航波音飛機再爆雷 LAX起飛時輪子脫落
氧氣面罩有失效風險 美FAA令檢查逾2600架波音737

氧氣面罩有失效風險 美FAA令檢查逾2600架波音737
波音同意就違反墜機事件和解協議指控認罪 面臨高額罰款

波音同意就違反墜機事件和解協議指控認罪 面臨高額罰款
爛泥扶不上牆 美國仍不能沒有波音

爛泥扶不上牆 美國仍不能沒有波音

熱門新聞

消費者金融保護局規定銀行收取透支費和滯納金上限後，摩根大通銀行警告說，可能不得不將成本轉嫁給消費者，對支票存款帳戶收取服務費用。(路透)

摩根大通警告 將對支票存款帳戶增收服務費

2024-07-08 11:42
南加大工程學院碩士班畢業生相擁慶祝完成學業。據勞工統計局2023年統計，擁有碩士學位者的薪資中位數比大學畢業生高16%，比高中文憑者高出近一倍。(美聯社)

這10個碩士學位 畢業後起薪最高

2024-07-06 11:10
科州20歲亞裔男子裴凱文縱火洩憤燒屋，導致五人死亡，2日被判處60年徒刑。(美聯社)

iPhone被偷縱火洩憤 燒錯屋釀5人枉死 亞裔男判刑60年

2024-07-03 10:17
一架達美航空客機因為派送了壞掉了飛機餐食物而緊急迫降JFK。(美聯社)

達美航空客機發放壞掉的飛機餐 乘客不適後迫降JFK

2024-07-05 16:04
時尚雜誌《Vogue》刊出第一夫人吉兒‧拜登(Jill Biden)專訪。(取自Vogue官網)

第一夫人挺拜登「繼續戰鬥」共和黨批：虐待老人

2024-07-01 16:33
好萊塢超級經紀人伊曼紐。(路透)

民主黨好萊塢金主打退堂鼓：不該讓高齡者開美國大車

2024-07-04 18:44

超人氣

更多 >
摩根大通警告 將對支票存款帳戶增收服務費

摩根大通警告 將對支票存款帳戶增收服務費
Angelababy「七七」上熱搜？ 網怒：不知道今天什麼日子嗎

Angelababy「七七」上熱搜？ 網怒：不知道今天什麼日子嗎
紐約華女砸萬元 暗網買兇謀殺情夫妻女…竟被騙 遭逮捕

紐約華女砸萬元 暗網買兇謀殺情夫妻女…竟被騙 遭逮捕
諾貝爾獎得主孟若5月辭世 女兒揭母親默許繼父性侵

諾貝爾獎得主孟若5月辭世 女兒揭母親默許繼父性侵
2024全球頂尖20家航空公司 美國連邊都沒沾到

2024全球頂尖20家航空公司 美國連邊都沒沾到