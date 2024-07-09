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颶風貝羅登陸德州 至少2死 洪水恐數日不退

記者張聲肇／綜合報導
貝羅以一級颶風的威力襲擊德州休士頓市區，車子幾乎滅頂。(路透)
貝羅以一級颶風的威力襲擊德州休士頓市區，車子幾乎滅頂。(路透)

貝羅(Beryl)8日襲擊德州後，力道減弱，但強風暴雨引發洪水，在沿海地區造成200多萬戶住家與商店停電，至少兩人死亡，1300航班取消，消防人員緊急出動，救助遭困居民。

貝羅肆虐墨西哥和加勒比海地區後，突然轉向，當地時間8日清晨4時以一級颶風的威力襲擊德州後，力道減弱，降為熱帶風暴。不過，國家颶風中心指出，它繼續往內陸前進的風力與雨量，仍足釀災。

中點能源公司(CenterPoint Energy Inc)說，休士頓地區至少有200萬用戶停電。州長艾伯特正好率團訪問台灣，副州長派翠克(Dan Patrick)說，風力減弱之前，修護人員無法冒險出動，請停電戶多擔待些。

67歲的若森伯格市民柯斯坦秋(Eva Costancio)看到家附近一棵大樹倒下，壓垮電線，說「我們整夜難以入眠。」她說，停電已經四小時，她擔心冰箱裡的食物大概都壞了。「我們在奮力搶救食物，沒了食物，日子難過。」

高漲的洪水很快就封閉一條條街道。休士頓不少低窪區曾遭洪水淹沒，如今談洪色變，地方電視台播放了一段急救人員冒險搶救被困在皮卡車頂男子的影片：救難人員用消防車雲梯吊一件救生衣給他，再拋救生繩過去，慢慢把他拖到淺處，方得脫險。

休士頓官員說，消防人員至少從15處淹水的地方，救出困在水中的民眾，更多類似情況，持續發生。市長惠特邁爾(John Whitmire)說，第一線急救人員真的冒著生命的危險搶救，他們訓練來就是為此，現在果真發揮了功用。」

官員說，休士頓郊區的翰波市(Humble)以及哈瑞斯郡(Harris County)，各有一男一女在自家被倒下的樹木壓死。哈瑞斯郡第四管區警員赫爾曼(Mark Herman)說，郡內好幾百棵樹被風吹倒，壓壞不少車輛和民房。

派翠克說，貝羅還不斷往已經飽和的地方灌雨灌水，洪水可能數日不退。

FlightAware網站指出，休士頓和達拉斯地區，1300多航班因暴風來襲而取消，數百航班延誤。休士頓兩大機場出發的航班約80%取消，70%的抵達班機也延遲降落。

休士頓市中心的一處窪地被淹成一片湖泊。(美聯社)
休士頓市中心的一處窪地被淹成一片湖泊。(美聯社)
8日清晨，貝羅以一級颶風的威力襲擊德州休士頓市區。(歐新社)
8日清晨，貝羅以一級颶風的威力襲擊德州休士頓市區。(歐新社)
貝羅以一級颶風的威力襲擊德州休士頓市區，布法羅河口附近的車子幾乎滅頂。(美聯社)
貝羅以一級颶風的威力襲擊德州休士頓市區，布法羅河口附近的車子幾乎滅頂。(美聯社)
休士頓一處街區大樹倒塌砸中民宅，導致一死。(美聯社)
休士頓一處街區大樹倒塌砸中民宅，導致一死。(美聯社)
受熱帶風暴貝羅襲擊，德州沿海地區多處淹水。
受熱帶風暴貝羅襲擊，德州沿海地區多處淹水。
休士頓郊區的翰波市(Humble)以及哈瑞斯郡(Harris County)，各...
休士頓郊區的翰波市(Humble)以及哈瑞斯郡(Harris County)，各有一男一女在自家被倒下的樹木壓死。(歐新社)
熱帶風暴貝羅襲擊德州，遭強風吹倒的樹木和籬笆壓壞了休士頓一戶住家的休旅車。(歐新...
熱帶風暴貝羅襲擊德州，遭強風吹倒的樹木和籬笆壓壞了休士頓一戶住家的休旅車。(歐新社)

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