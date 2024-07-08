神偷奶爸4周末吸金1.2億 戲院業者吃定心丸

小小兵屢建奇功，「神偷奶爸4」自3日上映以來累計票房1億2260萬元，穩居當周北美賣座冠軍。(美聯社)

電影公司估計，超人氣動畫系列電影最新續作「神偷奶爸4」(Despicable Me 4)5日至7日的票房達7500萬元，自3日上映以來累計1億2260萬元，穩居當周北美票房冠軍，為今年上半年低迷的電影市場注入一劑強心針。

國慶日假期周末的票房收入再次顯露小小兵(Minions)的票房統治地位，同時也保住好萊塢 夏季的強勁動力。

儘管整體票房銷售與新冠疫情 前相比下降超過40%，但進入夏季檔期以來，電影產業近期賣座長紅；「絕地戰警：生死與共」(Bad Boys: Ride or Die)的成績超乎預期，「腦筋急轉彎2」(Inside Out 2)迅速在全球賣破10億元，成為自「芭比 」(Barbie)以來第一部創下如此佳績的電影；「噤界：入侵日」(A Quiet Place: Day One)在上周末的表現也超出預期。

超級英雄電影「死侍與金鋼狼」(Deadpool & Wolverine)本月稍晚上映預計將獲得1億6000萬元的票房；今年好萊塢夏季錢景看好。

小小兵魅力無邊，自2010年第一部「神偷奶爸」上映以來，這一系列的每一部作品似乎都能保證達到約10億元的票房，包括兩部續集和兩部「小小兵」衍生電影；前四部作品的全球票房都介於9億3900萬元至12億6000萬元之間。

「神偷奶爸4」由克里斯雷納德(Chris Renaud)、派屈克德拉熱(Patrick Delage)執導，史提夫卡爾(Steve Carell)、克莉絲汀薇格(Kristen Wiig)繼續獻聲演出。

環球影業(Universal)國內發行總裁奧爾(Jim Orr)說：「坦白說這是影史最受歡迎的系列電影之一，尤其是動畫方面。」

家庭電影正在帶動票房，除了最新上映的神偷奶爸，還有備受好評的「腦筋急轉彎2」，該片上映第四個周末的國內票房收入為3000萬元，海外票房增加7830萬元。