摩根大通警告 將對支票存款帳戶增收服務費

消費者金融保護局規定銀行收取透支費和滯納金上限後，摩根大通銀行警告說，可能不得不將成本轉嫁給消費者，對支票存款帳戶收取服務費用。(路透)

摩根大通 銀行(JPMorgan Chase)5日發出重大提醒，表示可能即將對支票 存款帳戶(checking account)服務收費。

摩根大通消費者和社區銀行業務執行長萊克(Marianne Lake)透露，該公司計畫把監管機構施加的成本轉移給客戶。他警告，消費者金融保護局(Consumer Financial Protection Bureau，CFPB)限制透支費和滯納金的規定將使國人一般的銀行業務費用更昂貴。

如果這些規定正式成為法律，摩根大通銀行將不得不向8600萬名左右的客戶收取目前仍免費的服務費用，如支票存款帳戶。

萊克說：「這將會是廣泛、全面且重大的變動，受影響最嚴重的將是最無力負擔的人群，獲得信用貸款也會變得更困難。」

CFPB提出8元的信用卡 滯納金上限，以及3元的透支費上限。

該機構同時也在考慮限制簽帳金融卡(debit-card)費用，以及銀行可向Venmo、CashApp等公司收取的費用。

萊克認為，全美主要銀行都將跟進摩根大通的做法，把成本轉移給客戶。

她強調，支票存款帳戶、信用評分追蹤和規劃工具等基本服務可能不再是免費項目，「如果我們無法從這些利潤池獲利，許多服務免收費的做法是不切實際的。」。

然而經濟智庫Better Markets總裁凱勒(Dennis Kelleher)表示：「銀行聲稱他們唯一的選擇是將成本轉移給客戶，但這並非事實。」他稱銀行再度以顧客的利益為藉口，美化他們將自身利益最大化的意圖。

銀行已經提出上訴並提交訴訟，以阻止這些規定實施。

CFPB於3月通過限制信用卡滯納金的規定，銀行聯盟隨後提起訴訟，阻止該規定生效成為法律，現在正在等待法官判決。

美國銀行滯納金的平均金額是每張對帳單32元，將罰款限制為該金額的四分之一代表4500萬名信用卡用戶一年平均將省下220元。

CFPB指出，過去十年，銀行以通貨膨脹為藉口提高滯納金，創造無法抵擋的收益來源。

儘管費用上限的規定尚未成為法律，但一些公司已經準備將成本轉移給客戶。

不過，跨國會計專業服務機構「普華永道」(PricewaterhouseCoopers)的合夥人戈爾利奇(Dan Goerlich)認為，要將成本轉移並非易事。

他指出，如今大多數用戶可以輕鬆順利地獲得零售銀行業務服務，「保持服務為零成本可能不利，但其他競爭對手提供低成本服務將迫使銀行得這麼做。」。