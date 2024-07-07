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6月Fed會議紀錄:中低收入戶財務壓力大

編譯徐薏茹／綜合報導
物價不斷上漲，中低收入消費者的財務壓力日益吃重，已經引起聯準會關切。(美聯社)
物價不斷上漲，中低收入消費者的財務壓力日益吃重，已經引起聯準會關切。(美聯社)

根據3日公布的會議紀錄，聯邦準備理事會(Federal Reserve)官員在上個月的政策會議中，討論到中低收入消費者日益吃重的財務壓力。

聯準會稱，中低收入消費者緊繃的預算可能導致消費支出「突然」減少，可能對經濟造成損失。

據6月11至12日的會議紀錄，許多聯準會官員指出，較貧困的家庭面臨因高生活成本而「增加的壓力」，同時，在疫情期間累積的儲蓄大多已經耗盡。

官員表示，從信用卡、汽車貸款上升的貸款拖欠率就可看出，中低收入家庭面臨的壓力是一個「令人關切的重要問題」。

這些壓力可能導致消費者支出急遽減少，官員指出，由於更高的利率，支出已經減緩。

相比之下，一些高收入家庭的支出「可能因資產價格增加而提高」。

聯準會上個月將利率維持在20年來的高點，官員預計2024年只會降息一次。

聯準會主席鮑爾(Jerome Powell)上個月在記者會表示，聯準會希望在降低利率之前看到更多通膨降溫的證據。

在政策會議上，聯準會官員承認，儘管通膨仍然偏高，但最近幾個月的2%目標有一些適度的進展。

鮑爾本周表示，聯準會在決定何時降息時面臨微妙的平衡。如果過早降息，可能會有通膨加劇的風險，但等待太久可能會不必要地削弱經濟復原和擴張。

一些與會者指出，由於「地緣政治惡化、貿易緊張局勢增強、住所價格通膨持續」等原因，通膨可能持續偏高。

不過一些官員提到，已經更冷卻的勞動力市場可能導致裁員速度增加的風險。

聯準會 低收入 降息

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