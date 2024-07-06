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國慶日全美槍案頻傳 33死數十傷 芝加哥最嚴重11死55傷

記者張聲肇／綜合報導
芝加哥警方在一處槍擊案現場調查。國慶假期全國各地槍擊案頻傳，至少共有20人死亡，數十人受傷，僅芝加哥地區就有11死55傷。(美聯社)
芝加哥警方在一處槍擊案現場調查。國慶假期全國各地槍擊案頻傳，至少共有20人死亡，數十人受傷，僅芝加哥地區就有11死55傷。(美聯社)

國慶假期全國各地槍擊案頻傳，據官方統計，至少共有33人死亡，數十人受傷，芝加哥地區就有11死55傷。

7月4日向來是暴力傷亡案件多發的日子，去年國慶前後就有十幾人死亡，60多人受傷；再往前一年，芝加哥附近的國慶遊行，爆發七人中槍喪生的大規模暴力案。

夏季通常就是大規模槍擊案多發季節，因為社交群聚活動較多，青少年放假在外，高溫炎熱讓人心浮氣躁。

芝加哥太陽報報導，截至5日，芝加哥地區大小暴力案件奪走11條人命，55人受傷，其中4日一宗槍擊案，造成兩名女性和一名八歲男童喪命。

警方說，5日凌晨，芝加哥小義大利區八人受傷，約90分鐘後，該城市的奧斯丁區槍擊案，又有六人受傷。警方初步調查發現，兩案都是兩人開槍互射，擊傷別人後逃逸。

芝加哥密西根湖平常熙熙攘攘的31街沙灘區，最近發生槍擊及行刺案，有關當局在國慶周末期間實施「宵禁」，入夜提早關閉。

另外，加州杭廷頓灘(Huntington Beach)國慶煙火秀結束不到兩小時，就有兩人死於槍擊，三人受傷；警方當晚逮捕一名嫌犯。

俄亥俄東北部奈爾斯鎮(Niles)警察局長荷蘭德(Jay Holland)說，當地一家人的國慶派對上，15歲少年射殺23歲男子，嫌犯已在押。

克里夫蘭也發生命案，一名10歲女孩遭擊斃，開槍原因、是否針對死者尚未釐清。

費城4日晚有人開車亂射，殺死一名19歲青年，射傷六人，其中四人未成年，已送醫。

波士頓地區5日凌晨1時30分左右，南區停車場一人遭槍殺；幾乎同時，該市牙買加平原區槍擊案，三人受傷；稍後，某加油站有人開槍，一人重傷。

麻州東橋水(East Bridgewater)、康州哈特福(Hartford)、紐約州奧伯尼、佛州坦帕、北卡高點(High Point)各有造成死傷的槍擊案。

槍擊 芝加哥 義大利

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