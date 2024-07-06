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國慶日大開鯊戒 德州、佛州傳鯊攻擊5人輕重傷

編譯陳韻涵／綜合報導
從南帕德里島的海灘上，用肉眼就可以看到露出水面的鯊鰭。(美聯社)
從南帕德里島的海灘上，用肉眼就可以看到露出水面的鯊鰭。(美聯社)

許多人趁國慶日出遊，且因天氣炎熱到海邊泡水消暑。然而，德州南帕德里島(South Padre Island)和佛羅里達州4日分別發生戲水或游泳民眾遭鯊攻擊的事件，造成五人輕重傷。

南帕德里島市府發言人妮基‧索托(Nikki Soto)表示，4日上午11時左右，警方獲報一名男子在海邊遭鯊咬傷，傷勢嚴重，警察與消防隊員最初在海灘上予以急救。

德州公園與野生動物廳(Texas Parks and Wildlife Department)聲明表示，兩人遇到鯊但未被咬，而是在躲避時擦傷；另兩人被咬傷，其中一人被送往布朗斯維爾(Brownsville)的醫院治療，另一人安排搭機到大醫院接受治療。

狩獵監督官(Game Warden)道迪(Chris Dowdy)表示，根據目擊者筆錄和社群媒體的圖片研判，兇手是一條長約六呎的鯊。

索托說，攻擊事件發生後，海灘巡邏隊、警消加強岸巡並出動無人機從空中觀察。

道迪表示，咬人的鯊已被驅趕到較深的開放水域，當地上一次通報鯊攻擊事件是五年前，德州公園與野生動物廳已介入調查。

無獨有偶，佛羅里達州新士麥那海灘(New Smyrna Beach)也發生鯊襲人事件，造成一名21歲男子受傷。

沃盧西亞郡(Volusia County)海灘安全代理主任馬爾佛斯(Tamra Malphurs)表示，4日下午4時許，新士麥那海灘一名21歲少年在及膝水域踢足球時，被鯊咬傷已送醫，所幸沒有生命危險。

佛州自然史博館(Florida Museum of Natural History)的國際鯊攻擊檔案(International Shark Attack File)顯示，美國去年發生36宗鯊襲人事件，其中兩人死亡。

德州公共安全廳的無人機空拍影像顯示南帕德里島海灘附近出沒的鯊。(美聯社)
德州公共安全廳的無人機空拍影像顯示南帕德里島海灘附近出沒的鯊。(美聯社)

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