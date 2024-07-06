國慶日大開鯊戒 德州、佛州傳鯊攻擊5人輕重傷

從南帕德里島的海灘上，用肉眼就可以看到露出水面的鯊鰭。(美聯社)

許多人趁國慶日出遊，且因天氣炎熱到海邊泡水消暑。然而，德州 南帕德里島(South Padre Island)和佛羅里達州 4日分別發生戲水或游泳民眾遭鯊攻擊的事件，造成五人輕重傷。

南帕德里島市府發言人妮基‧索托(Nikki Soto)表示，4日上午11時左右，警方獲報一名男子在海邊遭鯊咬傷，傷勢嚴重，警察與消防隊員最初在海灘上予以急救。

德州公園與野生動物廳(Texas Parks and Wildlife Department)聲明表示，兩人遇到鯊但未被咬，而是在躲避時擦傷；另兩人被咬傷，其中一人被送往布朗斯維爾(Brownsville)的醫院治療，另一人安排搭機到大醫院接受治療。

狩獵監督官(Game Warden)道迪(Chris Dowdy)表示，根據目擊者筆錄和社群媒體的圖片研判，兇手是一條長約六呎的鯊。

索托說，攻擊事件發生後，海灘巡邏隊、警消加強岸巡並出動無人機從空中觀察。

道迪表示，咬人的鯊已被驅趕到較深的開放水域，當地上一次通報鯊攻擊事件是五年前，德州公園與野生動物廳已介入調查。

無獨有偶，佛羅里達州新士麥那海灘(New Smyrna Beach)也發生鯊襲人事件，造成一名21歲男子受傷。

沃盧西亞郡(Volusia County)海灘安全代理主任馬爾佛斯(Tamra Malphurs)表示，4日下午4時許，新士麥那海灘一名21歲少年在及膝水域踢足球 時，被鯊咬傷已送醫，所幸沒有生命危險。