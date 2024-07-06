聯邦為減軍發退役金 30年後卻向老兵追討

1991年波斯灣戰爭退伍老兵參加退伍軍人日大遊行。聯邦一項鮮為人知的法律，禁止退伍軍人同時領取傷殘津貼和特殊離職津貼，以致許多老兵遭到政府追討離職津貼。(路透)

來自喬治亞州雙子城(Twin City)的雷菲特(Vernon Reffit) ，1992年由於軍隊縮編而退役，獲得3萬元退役津貼，但30多年後的今天，聯邦政府卻要向他討回這筆款項。

今年5月開始，退伍軍人事務部 (Department of Veterans Affairs)直接扣掉雷菲特30年來每月所領取的殘障賠償金，直到討回全額3萬元為止。用了15年時間才存下3萬元的雷菲特直斥「這是錯誤的，你不能夠說要取回就取回」。

退伍軍人事務部這個做法其實是出於聯邦一項鮮為人知的法律，禁止退伍軍人同時領取傷殘津貼和特殊離職津貼。法律規定，退伍軍人必須先退回特殊的離職福利 ，然後才有資格領取傷殘津貼。

根據非營利智庫蘭德公司2022年的一項研究，在2013年至2020年間，最少有7萬9000名退伍軍人被迫償還種種離職福利。然而實際受影響的人數更多，因為2013年之前的數據無從得知；光是2023年，就有9300名退伍軍人被追討離職費。

在雷菲特的案例裡，退伍軍人事務部說，他在1992年開始領取殘障賠償金時，當局不知道他原來已領取了特殊退役福利金。

但雷菲特及另外兩個有類似情況的退伍老兵說，他們在領取退役津貼時，並不知道法律禁止同時領取這兩種福利。

其中一個35歲退伍女兵揚格(Daphne Young)直言，若她知道的話就不會領取退役金。

她說在2016年退伍時還有些工作，故無需要額外津貼，但現在她完全殘疾沒辦法工作，主要靠傷殘賠償金過活，一想到每月被扣起唯一的收入時，人都崩潰了。

有退伍軍人維權組織認為，這個法律不僅讓退伍軍人突然陷於經濟困境，而且剝奪了他們應得的福利。因為特殊離職津貼是根據老兵的軍旅生涯來計算，而傷殘津貼則與服役期間患病或受傷有關，兩者完全沒關係，根本不存在重覆領取雙重福利之說。

亞利桑納州民主黨籍聯邦眾議員 加萊戈(Ruben Gallego)2022年提出修改軍人離職補償法案，可惜一直進展緩慢，到現在仍懸而未決。