ICE創假大學「釣魚」 法院裁定：學生可控告美政府

虛設的法明頓大學網站上，據稱是校舍的建築物。(美聯社)

移民及海關執法局 (ICE )為揭露學生簽證詐欺 行為，2015年在密西根州創立虛構的法明頓大學(University of Farmington)，還在網路上打廣告，吸引欲辦身分的外國留學生申請，以便採取誘捕行動。聯邦巡迴上訴法院上周裁定，入讀這所假大學的學生，可以控告美國政府。

ICE在2015年設立假大學後，2019年起訴密州八人涉及簽證詐欺和「為牟利而窩藏外國人」罪，這種「釣魚執法」式的誘捕行動隨之曝光。ICE在2019年停止營運這所假大學。

2021年，印度學生拉維·蒂亞古拉 (Ravi Teja Tiyagurra)控告美國政府，指他不知道這所大學並非真的大學，2018年支付了1萬2500元學費，希望取得資訊科技碩士學位；一年後該大學被曝光是假學校，他支付出的錢從未獲歸還。

文件顯示，訟案還提到另外兩名學生分別支付了1萬元和1萬5000元學費。拉維的集體訴訟在今年3月遭下級法院駁回。

上訴法院三名法官小組6月25日推翻下級法院的駁回裁決，為拉維等人針對ICE設立假大學一事控告美國政府，開了大門。

根據上訴法院裁決，印度公民拉維聲稱，他2018年居住在休士頓時，與法明頓大學「簽下教育服務合約」，他還收到自稱是大學官員的電子郵件，為全案帶來了合法性；結果該大學「違反合約及合約中隱含的誠信公平交易契約」。

法庭文件顯示，ICE的誘捕行動旨在打擊涉及學生簽證詐欺行為，但該大學沒有提供任何課程，也沒有教育工作者。

法官在裁決中寫道：「政府的行動最終曝光，但政府既未提供付費教育，也沒有退還拉維的錢。」