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明州決堤水壩附近大橋恐倒塌 官員束手無策

記者張聲肇／綜合報導
拉畢丹水壩24日潰堤後，洪水帶來大量巨大漂流木，有些直衝橋面，有些橫掛在橋墩四周，嚴重影響安全，但郡政府找不到可以安全清除障礙的承包商。(美聯社)
拉畢丹水壩24日潰堤後，洪水帶來大量巨大漂流木，有些直衝橋面，有些橫掛在橋墩四周，嚴重影響安全，但郡政府找不到可以安全清除障礙的承包商。(美聯社)

明尼蘇達州114年歷史的拉畢丹水壩(Rapidan Dam)上月24日潰堤後，藍土河(Blue Earth River)河水高漲，沖毀決堤口附近的一切，危及附近郡道9號橋結構，官員說橋梁有坍塌之虞，他們卻無能為力。

連日來中西部豪雨成災，藍土河洪水更考驗橋體耐力，水壩雖已穩住，橋柱能否撐住，仍是一大隱憂。如果老天不賞臉，這座連通四周鄉村與城市的40年橋梁，隨時可能坍垮。

藍土郡公共工程處處長席爾吉斯(Ryan Thilges)說，「很不幸，此刻我們得看大自然賞不賞臉。我們很擔心，橋梁可能部分或全部坍塌。」

他站在曼塔可市(Mankato)附近拉畢丹水壩東側的山丘上，陪同明州州長華滋(Tim Walz)等官員視察洪水災情，構想復甦方案。他們滿懷忐忑地觀察水壩和橋梁，因為仍在高漲的河水，已經大幅改變了當地風貌。

華爾滋說，「令人擔憂的是，橋梁結構經洪水破壞，是不是需要換新？」

洪水在水壩四周沖出新的河道，貫穿陡峭的河堤，沖倒電線桿，沖毀變電廠，淹沒一家民房，迫使大家常光顧的商店遷移。淹水嚴重，官員無法靠近橋梁，就近視察，不過從遠處，已看出橋體破損的大概情形。

河水奔流，捲起大量淤積土石，衝擊立在河床砂土座上的橋墩，橋墩看來有點不穩。工程人員雖已穩住了至少一根橋墩，其他的確莫可奈何。

席爾吉斯說，更不妙的是，河水30日帶來一大堆樹木，這些乾枯的樹木是過去幾年乾旱天氣的犧牲品，有些直衝橋面，有些橫掛在橋墩四周，郡政府找不到可以安全清除的承包商。

他說，「沒有哪一家廠商願意派出工人，讓工人冒著生命的危險，把這些樹幹樹枝推走。」

最近的洪水已對明州、愛阿華、內布拉斯加、南達科達等地橋梁、住屋和道路，造成數以百萬元計的損失，原本建來發電的拉畢丹水壩因有隨時潰堤之虞，才引發關注。

洪水 明州 明尼蘇達州

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