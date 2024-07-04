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牛傳人禽流感第4例 科州工人眼睛感染

記者張聲肇／綜合報導
美國出現第四宗牛傳人的禽流感病例，科羅拉多州乳牛場工人症狀輕微，治療後已痊癒。(美聯社)
美國出現第四宗牛傳人的禽流感病例，科羅拉多州乳牛場工人症狀輕微，治療後已痊癒。(美聯社)

聯邦疾病防治防中心(CDC)3日表示，美國出現第四宗牛傳人的禽流感病例，科羅拉多州乳牛場工人確診感染H5N1病毒株，僅眼部有症狀，用抗病毒藥奧司他韋(oseltamivir)治療後已痊癒。

前三例分別在德州一例和密西根州有兩例。四例都是接觸到感染禽流感H5N1病毒株的牛隻後被傳染、確診。最新病例事先已在追蹤檢查之列，因與牛群有接觸，出現症狀後，進一步檢測，確認感染，經過治療已無大礙。

疾病防治中心重申，一般人感染的風險很低，不過最好盡量避免和生病或死亡的禽鳥、家畜近距離或長時間接觸，若需接觸，要做好防護。也要避免觸碰疑似或確診染疫動物的糞便、附近的垃圾、未經消毒的牛奶等，靠近時務必穿戴防護衣罩。

農業部3月初就說，在全美感染了數百萬隻家禽的禽流感病毒株，也在好幾種動物身上發現。數周後，聯邦及州政府公衛官員說，堪薩斯、新墨西哥和德州等地的老乳牛出現泌乳量減少、食欲降低等症狀，需進一步診察。

農業部當時表示，經調查，乳牛感染禽流感的情況，對市面上銷售的牛奶，無安全之虞，對消費者的健康，也不構成風險。

目前禽流感最嚴重的州是科羅拉多，7月1日為止的30天內，州內共有23個牛隻群聚感染的案例。

4月底，傳出消毒過的牛奶裡面有病毒殘留，經化驗，官員說是不再活躍的病毒殘留物，不會造成感染。

聯邦各有關單位指出，上市的牛奶都經過消毒，農場主也奉命，要把染病牛隻所產的牛奶倒掉，保證問題牛奶不會流入市面，消費者可安心。

為進一步確保民眾健康，疾防中心5月就增購了禽流感疫苗，充實全國各地的儲量，加強防疫工作。

流感疫苗 牛奶 德州

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