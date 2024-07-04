南北內戰兩老兵英勇事蹟 百年後拜登頒獎追贈

拜登總統3日在白宮追頒榮譽獎章給聯邦士兵威爾遜和夏扎克，由威爾遜的玄孫女錢德勒(中)和夏扎克的後人泰勒(左)代表接受。(美聯社)

內戰期間兩名聯邦士兵深入敵對的邦聯境內劫持火車，被南部邦聯當局吊刑處死，162年後拜登 總統追頒榮譽獎章，表彰其英勇愛國事蹟。

追贈最高軍人榮譽獎章給夏札克(Philip G. Shadrach)和威爾遜(George D. Wilson)，凸顯這場長達四年(1861-65)、雙方犧牲60萬軍人生命的內戰，迄今仍餘波盪漾，到了選舉年，更重揭種族、憲法權利、總統職權等歷史問題與瘡疤。

民主黨的拜登說，2021年元月6日川普 支持者衝撞國會的暴亂，是內戰以來對美國民主制度最大的威脅。共和黨的川普則對最近費城 群眾紀念蓋蒂斯堡大戰、揶揄邦聯軍隊的羅伯．李將軍(Robert E. Lee)表示不滿。

威爾遜的玄孫女錢德勒(Theresa Chandler)回顧邦聯軍人吊死她五代祖時，她先人的遺言：做這件事是為了國家，他個人對南方人民毫無惡感，只希望廢除奴隸制度，全國再度統一、團結。

錢德勒說，當她讀到高祖父這段話時，萬分感動，「我們全家都能感到，當時他是多麼希望國家進步向前，而今天我們得享自由，就是這種愛國情操所致。」

夏札克的後代泰勒(Brian Taylor)則說，現任總統追贈先人榮譽勳章，讓人懷念「自認為所當為的英勇軍人。不過我多多少少也感覺，他是有點太過冒險。」

這兩位聯邦士兵是參與「火車大追緝」事件的要角。肯塔基出生的情報人員安德魯斯(James J. Andrews)策畫破壞邦聯鐵路和電報路線，募集了包括威爾遜和夏札克在內的一群志士，1862年4月12日，在喬治亞州馬瑞葉塔(Marietta)劫持「將軍號」列車，一路往北開了87哩，將沿路的鐵軌、電報線破壞殆盡。

南部邦聯士兵一路追捕，最後活捉全部作案人員，處死安德魯斯等七人，其他人不是後來逃亡，就是成為戰俘。

本案第一個獲頒榮譽勳章的是士兵帕若特(Jacob Parrott)，另18人也陸續獲頒，獨漏夏扎克和威爾遜兩人。