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豔陽炙烤柏油路 遊民摔跤燒傷截肢

記者胡玉立／綜合報導
現年62歲的遊民福爾克，去年中暑摔倒在灼熱的柏油路上，嚴重燒傷，不幸失去了右腿，左腿進行大面積植皮手術，一年後仍待康復。(美聯社）
現年62歲的遊民福爾克，去年中暑摔倒在灼熱的柏油路上，嚴重燒傷，不幸失去了右腿，左腿進行大面積植皮手術，一年後仍待康復。(美聯社）

亞利桑那州鳳凰城等西南部城市氣溫創下夏季新高，炎熱的人行道和沒有遮蔭的遊樂場，都為民眾帶來燒燙傷風險，幼兒、老年人和遊民接觸高溫地表面被燒傷的風險尤其高。

美聯社報導，自6月初以來，西南地區最大燒傷中心、位於鳳凰城的Valleywise醫療中心，已有50人因此類燒傷住院，其中4人死亡。燒燙傷患者有八成都是來自鳳凰城大都會區。

鳳凰城才在6月創下史上最高溫紀錄，日間平均最高溫109.5華氏度，最高溫沒有任何一天低於華氏100度。沙漠的陽光每天炙烤在柏油路、混凝土、汽車金屬門把、鞦韆和單槓等遊樂場設備上。當皮膚接觸到華氏180度的表面時，幾秒鐘內就會被燒傷。

事實上，去年的創紀錄熱浪已導致多人嚴重燒傷，鳳凰城所在的馬里科帕郡(Maricopa County)有645人因高溫死亡。Valleywise醫療中心主任福斯特(Kevin Foster)表示，該中心去年6月至8月收治136名皮膚表面燒傷患者，高於2022年同期的85名患者；其中14人死亡。五分之一是無家可歸的遊民。

現年62歲的遊民福爾克(Ron Falk)去年在熱浪來襲時，在鳳凰城一家便利店外停下來喝汽水，穿著短褲和T恤的他因中暑摔倒在灼熱的柏油路上，嚴重燒傷，不幸失去了右腿，左腿進行大面積植皮手術，一年後仍待康復。

沒有工作也沒有家的福爾克現在必須坐輪椅，持續在一家為遊民病患設立的醫療暫託中心接受物理治療；由於腿腫得太厲害，仍無法使用義肢。福爾克說：「如果你找不到地方降溫，高溫就會傷害你；我就是這樣」。

鳳凰城和拉斯維加斯的一些皮膚燒傷受害者是兒童。福斯特說，鳳凰城中心的住院和門診皮膚燒傷受害者約20%是兒童。

拉斯維加斯的大學醫學中心獅子燒傷護理中心(University Medical Center’s Lions Burn Care Center)發言人柯布斯(Scott Kerbs)表示，幼兒常在炎熱表面上行走或爬行；他們不一定會意識到發燙的金屬門把手或灼熱的人行道，可能對他們造成傷害。

高溫 遊民 熱浪

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