16歲縱火洩憤釀5人枉死 亞裔男判刑60年

科州20歲亞裔男子裴凱文縱火洩憤燒屋，導致五人死亡，2日被判處60年徒刑。(美聯社)

科羅拉多州20歲亞裔 男子裴凱文(Kevin Huy Bui，音譯)，在16歲時縱火 洩憤燒屋，導致丹佛市一戶塞內加爾移民家庭 5人死亡，2日被判處60年徒刑。

那場縱火案發生在2020年8月5日，共有3名青少年被控罪，裴凱文是最後一名經認罪協議減少指控的被判刑者。他5月對2項二級謀殺罪名認罪，最高刑期60年。

當局表示，當年裴凱文因手機被偷，使用「找回我的iPhone」功能追蹤手機定位來到一個住宅區，他以為小偷就住在其中一棟住房中，但屋內住的3個移民家庭其實與偷手機一事無關。

五名塞內加爾移民在這棟房子被燒死。(美聯社)

根據法庭文件，監控錄像拍到包括裴凱文在內的3人戴面具和穿深色連帽衣，凌晨2時26分出現在事發街區，至少一人手持汽油罐；他們進入受害者屋內，使用汽油罐引燃房屋後部。

警方表示，屋主一家人設法逃脫，向他們租房的兩兄妺家庭5名成員都不幸被燒死；包括29歲的哥哥吉布里勒．迪奧爾(Djibril Diol)、他23歲妻子Adji、兩人22個月大的女兒Khadija；25歲妹妹哈桑．迪奧爾(Hassan Diol)和她7個月大的女兒Hawa Beye。

受害者親友沉痛表示，此罪行永遠改變了他們的人生。迪奧爾兄妹的父親哈馬迪·迪奧爾(Hamady Diol)在量刑聽證會上，從塞內加爾透過電話表示，一夕痛失5名摯親，他必須靠藥物入睡，「我是個還沒被埋葬的死人」。

火災發生時，哈桑的丈夫阿馬杜·貝耶(Amadou Beye)正在塞內加爾等待簽證來美與妻女團聚。他在法庭上稱裴凱文是「超級恐怖分子」，在牢裡不配吃飯睡覺或和家人說話。

裴凱文承認自己縱火當時是個「無知的笨蛋」，「我沒有任何藉口，也沒人可責怪，只能怪我自己」。

此案另兩名縱火被告，犯案當年18歲的西伯特(Dillon Siebert)2022年對二級謀殺罪名認罪，被判先在青少年懲戒所服刑3年，然後到州立監獄服刑7年。另一被告是當年16歲的西摩 (Gavin Seymour)，他今年1月認罪，3月被判處40年徒刑。