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「我們會找到你2」 1個月找回200失蹤兒

記者張聲肇／綜合報導
聯邦法警偕同各級政府，在全國各地展開長達六周的「我們會找到你--行動2」，找回200名失蹤兒童。(聯邦法警照)
聯邦法警偕同各級政府，在全國各地展開長達六周的「我們會找到你--行動2」，找回200名失蹤兒童。(聯邦法警照)

聯邦法警偕同各級政府從5月20日到6月24日，在全國各地展開「我們會找到你--行動2」(Operation We Will Find You II)，找回200名失蹤兒童，最小的才5個月大。

聯邦法警局說，在「全國失蹤與受虐兒童援助中心」(National Center for Missing and Exploited Children)幫助下，專案行動人員救回123名「處境危險」的逃家兒童，另在安全地點找到77名失蹤兒童。

執法及社福人員救到一名1歲的女嬰，媽媽因勒死4歲男童被定罪，但不願交出這名女嬰，幸好在這次行動中找到。

獲救的還有一名12歲女孩，疑似曾遭性侵；兩名年紀各為15和17歲的女孩，疑是人口販子的受害者；三名16歲女孩，一個是與賣淫業者勾結人口販子的受害者，一個疑似被賣到淫窟，另一個被成年男性虐待、控制。

司法部長加蘭德說，這些失蹤兒童、他們家人和鄰里感受到的恐怖，簡直無法用言詞形容。聯邦法警和兒少組織日以繼夜賣力搜尋，就是要讓孩子們安全無虞。

今年「我們會找到你」行動，是繼去年搜救行動的第二次全國各界聯合行動，主要針對高風險的失蹤兒童，例如可能遭到性凌辱、性剝削和被賣到淫窟的孩子，展開搜尋與拯救。

找回或救回的兒童，多數已轉交給兒童保護機構。有些則是應各地執法單位之託，確認其所在及安全。

行動地點包括亞利桑納、加州佛州、密西根、北卡、紐約和俄勒岡「失蹤兒童高度密集的危險地區」。

法警局長戴維斯(Ronald Davis)說，找回處境危急的失蹤兒童是「本局的神聖任務」，而這種兒童仍有數千之眾，把他們找到、救出是「本局優先要務。」

這次行動的成就，年紀最小僅5個月大，14名在報失城鎮之外的地方找到，57%在法警介入七天內就找到。

失蹤及遭剝削兒童中心執行長德蘭(Michelle DeLaune)說，每個統計數字背後，都是一名應該安全無虞長大成人的兒童。

加州 佛州 司法部

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