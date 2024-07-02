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打擊睡眠不足 美陸軍空降第18軍出招

打擊睡眠不足 美陸軍空降第18軍出招

編譯江昱蓁／即時報導
近76%的現役美軍每晚睡眠時間少於7小時。（DVIDS）
近76%的現役美軍每晚睡眠時間少於7小時。（DVIDS）

據「陸軍時報」（Army Times）報導，為解決軍人因睡眠不足影響身體健康或與作戰表現，美國陸軍第18空降軍近日公布一份備忘錄，要求官兵在值勤後應至少連續睡滿4小時。第18空降軍指揮官多納休（Chris Donahue）已批核該備忘錄，並於全軍實施。

備忘錄明確要求士兵下哨後應連續睡滿4小時不被打擾，也不可超時值勤犧牲睡眠時間。一般而言，士兵在執行衛哨勤務時，負責整個營區與作戰區域的安全警戒。陸軍發言人霍恩說，第18空降軍的作戰官尼克森少校已要求全軍校官將這份備忘錄「當回事」，找出所屬單位的問題並提出解決方案。尼克森要求士兵嚴格遵守睡眠規定，以提高思維敏銳度並降低執勤時發生意外的可能性。

陸軍最血汗

長期以來，睡眠不足一直是美軍的罩門。根據五角大廈在2021年遞交國會的報告《睡眠剝奪對武裝部隊成員戰備影響之研究》，近76%的現役美軍每晚睡眠時間少於7小時，一般民眾睡眠不到7小時的比例僅有38%，足足高出2倍。

以軍種來看，空軍官兵每晚的平均睡眠時間最長，陸軍最短。從任務型態來看，受訓中的幹部、戰鬥單位與部署中的士兵，是最容易睡眠不足的族群，睡眠剝奪的軍人更容易發生意外與車輛事故。

睡眠剝奪等同酒精中毒

事實上，2017年美國海軍「費茲羅傑號」（DDG 62）與「馬侃號」（DDG 56）撞船意外，事後調查出事原因，都指向軍方疲勞管理不當。

另據美國政府責任署2024年發布的調查報告，軍隊睡眠不足的問題仍未獲得解決，大部分軍人表示每天睡不到6小時，低於國防部建議的至少7小時，「睡眠不足引發的疲勞對現役人員產生負面影響，導致車輛、船舶、戰機意外事故，危害軍人性命，也造成數億美元的損失」。報告認為，睡眠不足帶來的傷害，等同酒精中毒。

尼克森少校在寫給第18空降軍的信中引述該報告，並呼籲國防部將解決睡眠不足的權限下放給各軍種特定部門。

更高機率罹患慢性疾病

聖安東尼奧德州大學健康科學中心睡眠醫學主任麥斯利維茨（Vincent Mysliwiec）提醒，睡眠剝奪造成的傷害是長期的，睡眠不足的軍人「在職業生涯的晚期罹患慢性疾病的比率更高」，不論是生理還是精神疾病。解決睡眠問題有助於預防類似問題的出現。

仍有三大難關

美國政府責任署的毛雷爾表示，解決睡眠不足面臨三大難關，第一是作戰導致的困難，例如士兵部署在噪音較大的地區，導致難以入眠；第二是軍隊文化，長期以來軍人都自我吹噓精力旺盛不用睡覺；第三是組織問題，解決睡眠不足涵蓋多個單位，且需要多方面監督，到底誰有權解決這問題，就已經是一大問題。

國防部 德州 五角大廈

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