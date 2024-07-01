「咆哮小貓」的證券詐欺案 GameStop股東撤告

GameStop股東Martin Radev撤銷了對網紅「咆哮小貓」吉爾（如圖）的證券詐欺訴訟。(美聯社)

遊戲驛站（GameStop ）股東Martin Radev上周五向紐約布魯克林聯邦法院提告，指控因2021年掀起美國迷因股狂潮而名聲大噪的網紅「咆哮小貓」吉爾（Keith Gill），參與涉及「拉高出貨」（pump and dump）GameStop股票的計畫，試圖操縱股價謀取私利，但這樁擬議的集體訴訟提交才幾天，在周一下午稍晚，Radev就在法庭文件裡表示自願撤告。

目前還不清楚Radev為何放棄訴訟，他的律師沒有立即回應置評要求。此次撤告無損原告權利，意味可以再次提告。吉爾也未回覆尋求置評的電子郵件。

Radev原本提告說，吉爾在5月開始發布GameStop相關貼文之前、先買入了12萬份該股看漲期權。吉爾發文之前，GameStop的交易價格一直在17美元左右，但在5月14日飆高到48.75美元。

吉爾6月2日透露自己持有500萬股GameStop股票和12萬份將於6月21日到期的看漲期權。到6月13日，吉爾對GameStop的持股已經超過900萬股，而且沒有尚未行使的看漲期權。

Radev說，吉爾「悄無聲息出售和/或行使（也就是拋售）他的全部12萬份GameStop看漲期權，獲取高額利潤，似乎是將他持有的GameStop增加了400多萬股」。

GameStop的股價此後下跌，但仍高於吉爾貼文前的水準。周一收於23美元左右。

吉爾的影響力似乎大不如前。他披露持有線上寵物 用品零售商 Chewy的6.6%股份後，Chew股價周一回吐盤中原本近10%的漲幅，最終收跌6.6%。

根據美國證券交易委員會披露的持股訊息，吉爾持有大約900萬股Chewy的A股，按周一收盤價計算，約值2.29億美元。上周，吉爾在X發布了一張卡通版狗頭圖片，引發Chewy和Petco Health and Wellness股價短暫飆升。

市場賣空Chewy的情緒也上升，這是包括GameStop在內迷因股的共同特點。S3 Partners的數據顯示，空頭頭寸占Chewy流通股比率已攀升到逾17%。

GameStop和Chewy還有一個值得注意的共同點，Chewy的聯合創辦人科恩（Ryan Cohen）也是GameStop現任執行長。GameStop股價在周一下跌了5.5%。