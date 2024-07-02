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擋墮胎嚴令 南卡3共和黨女議員遭選民罷免

記者顏伶如／綜合報導
南卡羅來納州參議會三名共和黨女議員，桑迪‧塞恩(左)、卡崔娜‧希利(中)以及潘瑞‧葛斯塔夫森(右)，由於違背黨團意見，去年聯手擋下全面禁止墮胎法令的通過，上個月在初選全軍覆沒。(美聯社)
南卡羅來納州參議會三名共和黨女議員，桑迪‧塞恩(左)、卡崔娜‧希利(中)以及潘瑞‧葛斯塔夫森(右)，由於違背黨團意見，去年聯手擋下全面禁止墮胎法令的通過，上個月在初選全軍覆沒。(美聯社)

南卡羅來納州參議會三名共和黨女議員由於違背黨團意見，去年聯手擋下南卡州全面禁止墮胎法令的通過，在6月初選全軍覆沒。

南卡州參議會原本有五名女參議員的「姊妹陣線」，包括共和黨籍的桑迪‧塞恩(Sandy Senn)、潘瑞‧葛斯塔夫森(Penry Gustafson)、卡崔娜‧希利(Katrina Shealy)以及另外兩名民主黨女參議員，如今陣線一口氣流失三名共和黨成員。

南卡州參議會先前表決全面禁止墮胎法案時，「姊妹陣線」一致反對。但南卡州最終通過新法，禁止六周後墮胎。

美聯社分析，塞恩、葛斯塔夫森、希利初選全數出局之後，極可能意味著州參議會2025年的新會期，位居多數黨的共和黨將清一色全為男性。政治立場向來保守的南卡州，婦女爭取多年終於得以進入議會問政，如此機會未來數十年恐將錯失。

據南卡州參議會規定，多數黨職務分配是以資歷為根據。現任共和黨籍州參議員當中，半數是在2012年之前當選，因此如果共和黨籍女性新進州參議員要晉升到黨團領導階級或委員會主席，若是論資排輩恐怕得等到2040年。

塞恩6月26日發表告別演說時表示：「女性同胞們，有人一定要挺身而出。有人一定要出面，把事情辦好。」

南卡州參議會2025年1月開議時，46名州參議員當中將只有兩名女性。「美國女性政治研究中心」(Center of American Women in Politics)指出，全美各州參議會的女性州參議員人數，南卡州將創下人數最少的紀錄。南卡州全體登記選民當中，女性則占55%。

民主黨籍南卡州參議員塔梅卡‧狄凡(Tameika Isaac Devine)表示，女性州參議員人數稀少是值得注意的警訊。狄凡在特別選舉中勝出，成為「姊妹陣線」第六名新進成員。

美聯社報導，明年南卡州參議會的「姊妹陣線」恐怕將只剩下狄凡與民主黨同僚瑪姬‧馬修斯(Margie Bright Matthews)而已。

南卡羅來納州 參議員 共和黨

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