疫情後期出生寶寶...上學表現遲緩

疫情期間出生、年紀最小的寶寶如今已紛紛開始上學，許多孩子出現學業或發展明顯落後跡象。(美聯社)

紐約時報報導，疫情 後期出生的寶寶，如今已紛紛開始上學，許多孩子出現學業或發展明顯落後跡象，反映疫情打亂日常生活而造成的深遠影響。

田納西州 馬汀(Martin)幼稚園老師艾倫(Brook Allen)舉例說，孩子到了學校之後，竟不知道如何和同學一起玩耍，佛羅里達州聖奧古斯亭(St. Augustine)學前班老師歐洛克(Lissa O'Rourke)則說，有些孩子上了幼稚園還不認得三角形。

紐時採訪了20多名教師、小兒科醫師及學前教育專家，發現疫情期間出生寶寶較常出現的落後狀況包括不會握筆、無法表達需求、不認識圖型或字母、無法管理情緒、沒辦法解決與同儕之間的問題。

多項科學研究顯示，疫情讓某些幼童的學前教育發展受到影響，且男童受到衝擊比女童嚴重。

專門研究幼稚園學童學習狀態的俄勒岡健康暨科學大學(Oregon Health & Science University)小兒科醫學家彼得森(Jaime Peterson)表示，疫情期間出生的寶寶與疫情前幾天出生寶寶相比，明顯出現發展方面的挑戰。

彼得森說，疫情期間出生的寶寶成長過程裡被要求戴口罩，無法接觸成年人，不能跟其他兒童玩耍，「我們把這些互動關係都切斷了，對這些孩子來說，沒有機會重新來過」。

研究人員表示，幼童在疫情期間受到影響包括父母壓力龐大、缺乏人際接觸、較少有機會參加學前班、使用電子產品螢幕時間較長、玩耍時間則較短。

華盛頓州學前啟蒙班(Head Start)教育專家雷恩(Joel Ryan)表示，全美疫情期間出生、年紀最小的寶寶將進入教育體系，如同「疫情寶寶海嘯」即將到來，某些孩子語言發展遲緩或有行為問題。

但並不是所有疫情寶寶都有發展遲緩的狀況。

「全美課程協會」(Curriculum Associates)統計顯示，以非洲裔或西語裔為主的學校，或者以低收入 家庭居多數的學校，學童落後狀況最為嚴重。出身於較高收入家庭的疫情寶寶，學習與發展則與歷年來發展趨勢相符。