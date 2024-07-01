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WSJ：美科技巨人為確保AI穩定供電 直接找上核電業者

編譯劉忠勇／即時報導
科技巨人如今對核電興致勃勃，有可能從電網搶走一大穩定供電來源。（美聯社）
科技巨人如今對核電興致勃勃，有可能從電網搶走一大穩定供電來源。（美聯社）

在全美各地搜刮穩定供電的科技巨人如今相中一個標的：美國核電廠。華爾街日報報導，大約1/3的美國核電廠擁有者正和科技公司洽談，為新建立的資料中心提供電力，以滿足人工智慧（AI）爆發的需求。

知情人士透露，亞馬遜網路服務（Amazon Web Services，簡稱AWS）即將和美國最大的核電廠業者星座能源（Constellation Energy）達成協議，將直接從東岸的一座核電廠取得電力。在3月另一樁交易中，亞馬遜（Amazon.com）子公司以6.5億美元購買了賓州一個使用核電的資料中心。

AI、製造業和運輸在內新的用電大戶對電力需求大增之際，科技巨人如今對核電興致勃勃，有可能從電網搶走一大穩定供電來源。

華爾街日報報導，科技巨人並未通過增加新的綠色能源來滿足自身飆升的電力需求，改打現有電力資源的主意，如此一來可能會提高其他客戶的電價，並有礙降少碳排的目標。

專家認為，即使科技業者透過資助新增再生能源來抵銷核電交易的影響，最可能的做法是更依賴天然氣。天然氣發電廠會產生碳排放，但和再生能源不同的是，天然氣能夠提供全天候電力，而且相較於新建核電廠建設成本更低且更實用。

天然氣 華爾街 亞馬遜

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