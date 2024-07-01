波音涉兩宗空難 司法部要求認罪

蘇珊．里菲爾(中)的兩個兒子梅爾文(左)和貝內特(右)，不幸在2019年3月的衣索匹亞航空空難中罹難。(美聯社)

路透報導，兩名熟悉內情的人士30日表示，司法部 將對涉及兩宗空難的波音公司提出詐欺 的刑事指控，並要求波音認罪或是接受審判。

司法部打算正式向波音提供認罪協議，包括罰款和派一名獨立監督員稽核該公司安全和遵守法規的做法三年。

消息來源說，司法部官員計畫給波音到本周末的時間來回應是否接受認罪協議，這項協議不能協商。如果波音拒絕認罪，檢察官計畫要該公司受審。

司法部取消2021年延期起訴協議(deferred-prosecution agreement)，因認為波音違反該協議。此協議涉及737 MAX客機在2018年和2019年墜毀，導致346人喪生。

梅爾文和貝內特．里菲爾(Melvin & Bennett Riffel)兩兄弟2019年的環遊世界之旅接近尾聲，前往最後一站南非時卻搭上衣索匹亞航空(Ethiopian Airlines)當年3月墜機的302航班，不幸喪生。倆兄弟的父母艾克和蘇珊(Ike and Susan Riffel)至今仍與其他罹難者家屬一樣，仍希望美國司法部起訴波音。

美聯社報導，里菲爾夫婦得知墜機噩耗後，2021年1月又收到第二個壞消息：波音失事後接受聯邦航空管理局(FAA)安檢，卻隱匿曾經變更過自動飛行系統。波音因此以密謀詐欺聯邦罪名被起訴，但卻以25億元與司法部和解，還達成延期起訴協議，單一重罪指控可能會在三年內撤銷。

艾克擔心波音不會被審判，或者檢方會讓波音認罪但避免審判。「我感到無能為力，不知道延期起訴協議是什麼。這只會掩蓋真相，家屬們完全不會知道737 Max設計和測試時波音內部的情況，或是新飛行控制軟體的問題。」

里菲爾夫婦也會見過其他罹難者家屬，許多人都希望政府起訴波音高層，包括前執行長米倫伯格(Dennis Muilenburg)、現執行長卡爾霍恩(David Calhoun)，這些家屬要求司法部判罰波音逾240億元。

艾克說他們唯一的兩個兒子非常喜歡冒險，非常獨立，熱愛旅行，當年29歲的梅爾文正準備當爸爸，喜歡運動並在加州 交通廳擔任技術員；26歲的貝內特則熱愛表演藝術，也在加州擔任技術支援人員。現在艾克和蘇珊旅途中時不時停下來貼上印有「Live Riffully」的貼紙來鼓勵人們，這是夫婦倆紀念兒子的一種方式。