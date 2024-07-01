失竊36年 老羅斯福懷表重返故居展出

老羅斯福總統生前配戴的懷錶1987年失竊，時隔30餘年後意外尋獲，現已送回總統故居公開展示。(美聯社)

第26任總統席奧多·羅斯福(Theodore Roosevelt，老羅斯福)生前配戴的懷表於1987年失竊後，下落不明，沒想到時隔30餘年後意外尋獲，現已送回老羅斯福故居公開展示。

美聯社報導，這只銀色懷表是老羅斯福的重要遺物之一，係1898年就任總統前，其妹柯琳(Corinne Roosevelt Robinson)與妹夫小道格拉斯·羅賓森(Douglas Robinson Jr.)贈送的禮物，陪伴老羅斯福遊歷世界，直至過世後，成為薩加莫爾山(Sagamore Hill)故居的館藏。

不料1987年，竊賊自紐約州水牛城(Buffalo)「老羅斯福國家歷史紀念館」(Theodore Roosevelt Inaugural National Historic Site)一個未上鎖的箱子偷走懷表，36年來下落不明。

直到去年，失竊多年的懷表被聯邦調查局(FBI )幹員尋獲，並於27日由國家公園管理局(National Park Service)與FBI舉行公開儀式，邀請老羅斯福總統曾孫特維迪·羅斯福(Tweed Roosevelt)參加，正式宣布懷表重返薩加莫爾山故居公開展示。

高齡82歲的特維迪28日受訪時透露：「這是個令人開心的好消息，我感覺猶如老羅斯福一部分回到薩加莫爾山老家，我覺得真的很棒。」

根據報導，水牛城一位收藏家去年接洽佛州 清水市(Clearwater)「布萊克威爾拍賣 行」(Blackwell Auctions)，尋求出售懷表的機會，並向拍賣行老闆貝利(Edwin Bailey)表示，原主人在20世紀80年代末為了借錢，將懷表留下當抵押品，但直到過世前，都沒有取回懷表。

貝利表示：「收藏家可能收藏30年，還以為是一般懷表。」並補充道：「我認為收藏家不僅不知道懷表打哪來，甚至也不認為懷表是真貨。」

隨後貝利向其他買家兜售懷表後，竟然有FBI幹員上門調查，將懷表扣押，不過懷表最終物歸原主，還是讓貝利感到欣慰：「這是我經手的最好物件，我曾擁有美國知名總統珍藏的私人物品，就是老羅斯福總統的懷表。」