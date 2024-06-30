西南航空又出包 機師闖封閉跑道

西南航空一架班機25日在緬因州波特蘭機場，起飛時誤闖封閉施工的跑道，所幸跑道上的工作人員緊急撤離，沒有造成傷亡。(路透)

西南航空(Southwest)飛安不良紀錄又添一筆，這次是走錯跑道，日前在緬因州 波特蘭(Portland)機場，西南航空一架客機誤闖封閉跑道起飛，所幸跑道上的工作人員緊急撤離，沒有造成傷亡。

據有線電視新聞網(CNN)報導，波特蘭國際機場(Portland International Jetport)跑道過去數月以來，因為配合施工而夜間關閉，到早晨5時45分才會重新開放。

不料6月25日上午，西南航空編號4805航班機師不顧管制員與其他飛行員多次警告，執意進入關閉的跑道，滑行起飛。

根據LiveATC.net錄音紀錄，航管員向4805班機表示，塔台也在夜間關閉；另外有飛行員透過無線電向機師發出警告：「(跑道)有一輛機場工作車。」還有聲音提醒：「西南客機朝向29號跑道，明知道跑道上有車，跑道仍然關閉。」

根據錄音紀錄顯示，西南機師使用不同無線電頻率與波士頓 附近空中管制員通話，但似乎將多次警告當成耳邊風。

波士頓管制員向西南機師強調，4805班機起飛時距離跑道重新開放時間還有3分鐘，並重申：「那條跑道已經關閉。」但西南航空機師卻回覆：「我以為是45分開放，又沒有任何標示。」 波士頓管制員補充道：「確實是45分開放，但你是42分起飛。」西南航空機師回答：「我們確實不該起飛，但沒關係。」

CNN指出，西南客機走錯跑道一事，已引起國家運輸安全委員會(NTSB)與聯邦航空管理局(FAA)關切；FAA也證實，跑道當時處於關閉狀態，而且「在西南班機滑行起飛前，機場用車已駛離跑道。」

目前尚不清楚西南客機與跑道工作人員的距離有多近，當時塔台管制員已經透過無線電警告，有飛機要起飛「跑道上人員必須撤離」。

西南航空表示4805班機起飛後，已經平安飛抵目的地巴爾的摩，此案將交由NTSB調查並訂於下個月公布初步報告。