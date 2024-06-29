我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「鐵鏽帶」不再是民主黨鐵票倉 拜登下一步何去何從？

長島華人美甲店遭休旅車衝撞 三華人亡 司機酒駕被捕

西南航空又出包 機師不顧警告「闖封閉跑道」起飛

編譯俞仲慈／即時報導
西南航空一架班機25日在緬因州波特蘭機場，起飛時誤闖封閉施工的跑道，所幸跑道上的工作人員緊急撤離，沒有造成傷亡。(路透)
西南航空一架班機25日在緬因州波特蘭機場，起飛時誤闖封閉施工的跑道，所幸跑道上的工作人員緊急撤離，沒有造成傷亡。(路透)

西南航空(Southwest)飛安不良紀錄又添一筆，這次是走錯跑道，日前在緬因州波特蘭(Portland)機場，西南航空一架客機誤闖封閉跑道起飛，所幸跑道上的工作人員緊急撤離，沒有造成傷亡。

據有線電視新聞網(CNN)報導，波特蘭國際機場(Portland International Jetport)跑道過去數月以來，因為配合施工而夜間關閉，到早晨5時45分才會重新開放。

不料6月25日上午，西南航空編號4805航班機師不顧管制員與其他飛行員多次警告，執意進入關閉的跑道，滑行起飛。

根據LiveATC.net錄音紀錄，航管員向4805班機表示，塔台也在夜間關閉；另外有飛行員透過無線電向機師發出警告：「(跑道)有一輛機場工作車。」還有聲音提醒：「西南客機朝向29號跑道，明知道跑道上有車，跑道仍然關閉。」

根據錄音紀錄顯示，西南機師使用不同無線電頻率與波士頓附近空中管制員通話，但似乎將多次警告當成耳邊風。

波士頓管制員向西南機師強調，4805班機起飛時距離跑道重新開放時間還有3分鐘，並重申：「那條跑道已經關閉。」但西南航空機師卻回覆：「我以為是45分開放，又沒有任何標示。」 波士頓管制員補充道：「確實是45分開放，但你是42分起飛。」西南航空機師回答：「我們確實不該起飛，但沒關係。」

CNN指出，西南客機走錯跑道一事，已引起國家運輸安全委員會(NTSB)與聯邦航空管理局(FAA)關切；FAA也證實，跑道當時處於關閉狀態，而且「在西南班機滑行起飛前，機場用車已駛離跑道。」

目前尚不清楚西南客機與跑道工作人員的距離有多近，當時塔台管制員已經透過無線電警告，有飛機要起飛「跑道上人員必須撤離」。 

西南航空表示4805班機起飛後，已經平安飛抵目的地巴爾的摩，此案將交由NTSB調查並訂於下個月公布初步報告。

波士頓 緬因州

上一則

電動車充電設施太缺 美近50%車主考慮換回汽油車

延伸閱讀

學霸港姐剛度完蜜月　返工臉凹陷目光呆滯「變喪屍」

學霸港姐剛度完蜜月　返工臉凹陷目光呆滯「變喪屍」
西南航空訂位模式變化 第2季調降財測

西南航空訂位模式變化 第2季調降財測
西南航空僅525呎低空飛越奧州小鎮 FAA調查

西南航空僅525呎低空飛越奧州小鎮 FAA調查
西南航空客機突下降 距離住宅區僅160公尺 居民驚慌：以為要撞我家

西南航空客機突下降 距離住宅區僅160公尺 居民驚慌：以為要撞我家

熱門新聞

哥倫比亞大學的畢業典禮。(路透)

全美大學就讀費用排名出爐 這間最貴 4年要50萬美金

2024-06-24 12:15
輝達執行長黃仁勳2日在台北國際電腦展（COMPUTEX）論壇之前的活動發表演講。路透

黃仁勳在美創立輝達 最多員工畢業的學校卻在這國

2024-06-26 10:38
涉嫌姦殺德州12歲少女的嫌犯馬丁尼茲(中)出庭。(美聯社)

12歲被姦少女死前拚命掙扎 無證嫌被捕前正要離美

2024-06-25 14:56
許多消費者隨機收到不明網購貨物，但這些人其實根本都沒有下單訂購，極可能是遇上「刷評詐騙」。(美聯社)

沒下單訂購 包裹送上門…小心遇到「刷評詐騙」

2024-06-22 19:40
美國總統拜登在27日的首場辯論表現不佳。（路透）

表現不佳換人選？拜登、歐巴馬、柯林頓接連發聲

2024-06-28 19:49
房產交易詐騙猖獗，電匯房款務必提高警覺。(圖／123RF)

夫妻買夢想屋 首付款匯給假電郵 這類詐騙案爆增

2024-06-26 17:48

超人氣

更多 >
如果陣前「換拜」成真 民主黨策士直言：川普就麻煩大了

如果陣前「換拜」成真 民主黨策士直言：川普就麻煩大了
成龍找到接班人 誇這人武打戲都來「真」的

成龍找到接班人 誇這人武打戲都來「真」的
紐約皇后區屋主和租霸鬥4年 動用法警趕走 律師揭預防方法

紐約皇后區屋主和租霸鬥4年 動用法警趕走 律師揭預防方法
「滾回你國家」哥大華裔發言人 紐約街頭遭辱罵毆打

「滾回你國家」哥大華裔發言人 紐約街頭遭辱罵毆打
特斯拉故障鎖死 「這種車進不去」消防員斧頭劈窗救女嬰

特斯拉故障鎖死 「這種車進不去」消防員斧頭劈窗救女嬰