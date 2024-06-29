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街上遭毆辱罵「滾回你XX國家」 哥大華裔發言人：我跟蘋果派一樣是美國土產

記者張聲肇 彭尚興／綜合報導
哥倫比亞大學華裔副校長兼發言人張本恩(Ben Chang)17日上班途中，在離校不遠的街頭遭辱罵、毆打，紐約市警局已展開調查，但迄今仍未鎖定任何嫌犯。(取自哥倫比亞大學官網)
哥倫比亞大學華裔副校長兼發言人張本恩(Ben Chang)17日上班途中，在離校不遠的街頭遭辱罵、毆打，紐約市警局已展開調查，但迄今仍未鎖定任何嫌犯。(取自哥倫比亞大學官網)

哥倫比亞大學(Columbia University)華裔副校長兼發言人張本恩(Ben Chang，譯音)17日上班途中，在離校不遠的街頭遭辱罵、毆打，紐約市警局已展開調查，但至28日仍未鎖定任何嫌犯。

52歲的張本恩是哥大負責公共關係的副校長，他告訴NBC新聞台，攻擊他的人叫他「滾回你他媽的國家去。」張本恩說，他在華府出生、長大，母親來自西維吉尼亞州，我們就跟蘋果派一樣是美國土產，「(居然有人要我滾蛋)，聽了好不刺耳」。

他說，「不僅為了我自己，也為了全體國人，一定要設法讓這種事未來不再發生」，因此他決定報警處理。

紐約市警局已通知該局｢仇恨犯罪專案小組｣。警局說，張在離學校幾條街的地方，遭一名男子辱罵，用金屬水瓶毆打頭部；攻擊他後，還尾隨他好一陣子。

張本恩說，事發突然，他沒有跟嫌犯說過話，也不是迎面撞到嫌犯，嫌犯咒罵他的時候，他不予理會，繼續往前走，結果還是挨揍。為了擺脫暴徒，他看到有公車停下，在司機和乘客幫忙下，跳上車子，但暴徒仍在車外對他叫囂不已。

過了兩站，張下車，看到暴徒仍朝他的方向走來，暴徒看到他之後，還想找他麻煩，但發覺張已經通知校警，才趕快跑走。張傷勢不重，沒去看校醫。

根據哥倫比亞大學網站，張本恩畢業於喬治城大學外交學院(School of Foreign Service at Georgetown University)，在外交、媒體和公共事務領域有超過20年資歷，包括在布希和歐巴馬政府時期擔任白宮國家安全委員會新聞和通訊主任，以及美國駐聯合國代表團副發言人。

張本恩於2022年5月加入哥大，在紐約已住了兩年；他對於那天的遭遇感到震驚，至於引發這起不愉快事件的原因，他更是百思不得其解。「我希望那個人得到幫助。我希望他別再做這種事。」

西維吉尼亞州 紐約市 哥大

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