巴菲特捐53億 遺產由子女慈善信託管理

「股神」巴菲特接受華爾街日報採訪時表示，他去世後，波克夏集團積累的巨額財富，將轉入由他三個子女管理的新慈善信託基金。(美聯社)

「股神」巴菲特 (Warren Buffett)28日捐出價值53億元的波克夏 集團(Berkshire Hathaway)股票給五家慈善機構；這是巴菲特迄今最大的一筆年度捐款。

擔任波克夏集團主席的巴菲特8月將年滿94歲，他28日發表聲明，將他持有的8674股波克夏A類股票轉換成1300多萬股B類股票；其中993萬股捐給比爾及梅琳達蓋茲基金會(Bill & Melinda Gates Foundation)，其餘股份捐給以巴菲特已故的首任妻子名字命名的蘇珊湯普森巴菲特基金會(Susan Thompson Buffett Foundation)，以及分別由他三名子女霍華德(Howard Buffett)、蘇珊(Susan Buffett)和彼得(Peter Buffett)主持的三個慈善機構。

巴菲特1965年開始經營總部位於內布拉斯加州 奧馬哈市(Omaha)的波克夏集團；他承諾會捐出他由此所累積的財富。2006年起，他年年捐款給前述五家慈善機構。28日的捐贈後，巴菲特仍擁有20萬7963股波克夏A股和2586股B股，價值約1300億元。

巴菲特接受華爾街日報採訪時澄清，他去世後，波克夏集團積累的巨額財富，將轉入由他三個子女管理的新慈善信託基金。巴菲特說：「它應該用來幫助那些沒有我們那麼幸運的人。這世上有80億人，我和我的子女是最幸運的百分之一裡的百分之一。有很多方法可以幫助他人。」

巴菲特先前曾表示，他的三個子女是他的遺囑執行人，也是慈善信託指定受託人，該信託將獲得他99%以上財富。

巴菲特說，他去世後，比爾及梅琳達蓋茲基金會將不再收到他的捐款。比爾蓋茲(Bill Gates)和梅琳達蓋茲(Melinda Gates)2021年6月離婚時，巴菲特即辭去蓋茲基金會董事職務。

巴菲特去年11月表示，「我去世後，我的資產處置將一切公開，沒有什麼『充滿遐想』的信託或外國實體來避免公眾監督，而是一份簡單遺囑，可供道格拉斯郡法院核查」。