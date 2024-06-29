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銷售軟體供應商被駭 美汽車6月恐少賣十萬輛

記者張聲肇／綜合報導
汽車銷售軟體供應商CDK Global的網路系統遭駭客侵入，今年6月汽車銷量恐將因此比去年同期少10萬輛或7%以上。(路透)
汽車銷售軟體供應商CDK Global的網路系統遭駭客侵入，今年6月汽車銷量恐將因此比去年同期少10萬輛或7%以上。(路透)

汽車銷售軟體供應商CDK Global的網路系統19日遭駭客侵入，專家說，今年6月美國汽車銷量恐將因此比去年同期少10萬輛或7%以上。

此一預估不反映需求減弱，而是部分經銷商依賴CDK的銷售軟體，實際作業受阻礙的後果。很多汽車代理商已經超過一周無法登入各自的電腦銷售系統，CDK也不敢保證月底之前能全部修復。

J.D. Power資料分析公司副總裁喬米尼(Tyson Jominy)說，汽車經銷行業基本上靠「代理商管理系統」運作，它是這行業的財務骨幹，幾乎每一環節，從新舊車的銷售到財務細節，都靠它連結，「是很重要的作業系統。」

CDK說系統遭勒索軟體入侵，導致汽車代理商營運諸多不便。這對賣家和買方，來得都不是時候。喬米尼說，「6月是汽車業最重要的銷售月份之一，業界早就預期6月銷售量相當強勁。夏天是旅遊旺季，不少家庭因為孩子放暑假，準備換新車去度假。」

J.D. Power預估，今年6月汽車銷售量可能只有127萬3600輛，比2023年同月少7.2%，包括一般銷售、企業大量購置與租車公司購入。全年銷售量則比原先預估的1600萬輛少100萬輛，剩1500萬輛。

J.D. Power 資料分析部門總經理金恩(Thomas King)說，銷售軟體暫時失靈不表示消費者實際需求減少，「很多本來要在6月完成的交易，現在看來可能會延到7月成交」。

他說，6月總銷量最後統計仍有變數，端看CDK軟體系統何時完全復原。

全美國1萬5000多家汽車代理商使用CDK銷售軟體，占總家數過半，喬米尼說，不倚賴CDK系統的業者生意照常進行，也許還更好。急著買車的人還是買得到車，不過得找不用CDK軟體的車商；那1萬5000家受影響的經銷商，只得用替代方案，包括手工填寫資料，才能完成交易。

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