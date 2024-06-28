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聯邦減少空污「友鄰條款」最高院擋下 拜登政府環保政策接連受挫

記者顏伶如／綜合報導
最高法院27日擋下拜登政府為減少霧霾與其他空污蔓延超過州界的「友鄰條款」規定。圖為2021年9月18日，堪薩斯州艾米特附近的燃煤電廠排放的濃煙。(美聯社)
最高法院27日擋下拜登政府為減少霧霾與其他空污蔓延超過州界的「友鄰條款」規定。圖為2021年9月18日，堪薩斯州艾米特附近的燃煤電廠排放的濃煙。(美聯社)

最高法院27日擋下拜登政府為減少霧霾與其他空污蔓延超過州界的「友鄰條款」(good neighbor plan)規定，有線電視新聞網(CNN)分析，這是最高法院持續限縮聯邦政府環保措施的最新裁決，對環境保護署(Environmental Protection Agency，EPA)提告的共和黨執政州與工商團體來說則是一大勝利。

最高法院大法官以5票對4票對「俄亥俄州訴環保署案」(Ohio v. Environmental Protection Agency)做出裁定，環保署的「友鄰條款」空污規定暫時禁止實施。官司發回聯邦上訴法院審理之後，未來仍可能再次進入最高法院。

保守派大法官巴瑞特(Amy Coney Barrett)與另外三名自由派大法官持不同意見。巴瑞特在不同意見書中寫道，最高法院太快介入，應該等候下級法院審理程序出現完整結果再做決定。

紐約時報分析，環保署對抗氣候變遷以及水源污染等規定，最近在一連串法院判決中陸續遭逢挫敗。

「友鄰條款」規定原本適用於23州。根據規定，位於美國西部、中西部各州的工廠與發電廠必須降低臭氧污染，避免空污漂流到東部各州。空污排放引發造成霧霾，與氣喘、肺部疾病與過早死亡(premature death)等病例有關。

聯邦法律「清淨空氣法」(Clean Air Act)允許各州自訂計畫，經環保署核可後即可上路。2023年2月，環保署認定有23州未根據臭氧排放訂定相關計畫而下令必須遵守環保署版本方案。俄亥俄州、印地安納州、西維吉尼亞州以及能源企業、工商團體向華府特區聯邦上訴法院提告，但三名法院組成的合議庭拒絕擋下環保署規定，俄亥俄州等則上訴最高法院。

CNN分析，環保署規定遭到最高法院暫時擋下，拜登政府接下來還有複雜的司法挑戰要面對，訴訟極可能拖延到11月大選之後，甚至到明年，屆時可能已出現不一樣的新政府。

俄亥俄州 大法官 西維吉尼亞州

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