司法部掃蕩醫療詐騙案 起訴193人涉及金額達27億元

司法部長加蘭德27日宣布掃蕩醫療詐騙的初步成效，一口氣起訴了193人，其中不乏醫生和護理人員，涉案金額達27億元。(美聯社)

聯邦司法部 27日宣布掃蕩醫療詐騙的初步成效，一口氣起訴了193人，其中不乏醫生和護理人員，涉案金額達27億元。

司法部長加蘭德(Merrick Garland)說，「不管你是大毒梟，還是大企業主管，還是健康照護公司雇用的醫療專業人員，如果你違法配售管制藥品牟利，你就會受到追究。」

亞利桑納州兩家醫療公司的業主，收取了3.3億元回扣，成為詐領聯邦醫療健保 費的共犯。司法部說，兩公司壓迫醫護人員將治療傷口的羊膜移植皮貼到年老病患，包括已經在臨終照護階段的病患身上。法庭文件顯示，有些病患在移植當天或幾天後死亡。

檢察官說，這兩家醫療照護機構在不到兩年的期間內，利用近500名病患的「醫療紀錄」，向聯邦健保局詐領了9億多元。

法庭文件顯示，這兩名業主—傑爾克(Alexandra Gehrke)和金恩(Jeffrey King)，本月稍早正要登機前往倫敦時，在鳳凰城機場被捕；檢方向法官聲請審判前不准交保。

有關當局指出，這兩人今年結婚，知道自己將被調查起訴，早就準備逃亡。調查人員在他們家找到一本書，書名是「如何消失：抹淨你的數位足跡，留下虛假的痕跡，然後消失無蹤」，逃亡的行李中還有一本書叫做「刑事法手冊：認清你的權利，讓司法制度奈你莫何」。

傑爾克和金恩揮金如土：住600萬元豪宅，開名車，買了52萬元金條，硬幣和珠寶。官員逮捕傑爾克後，沒收她個人和公司帳戶的5200多萬元存款。

有關當局在全國各地大掃蕩兩周，總共對193人提出刑事犯罪指控，沒入價值2.3億元以上的現金、豪車等資產。

司法部不定期掃蕩醫療詐騙，以期能嚇阻犯罪。