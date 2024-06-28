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羽毛球了得 華裔雙胞胎許氏姊妹 代表美國出征巴黎奧運

記者胡玉立／綜合報導
現年24歲的華裔雙胞胎姊妹花許怡霏和許忻霏，去年10月在智利聖地亞哥泛美運動會贏得羽球女子雙打銀牌。(路透)
現年24歲的華裔雙胞胎姊妹花許怡霏和許忻霏，去年10月在智利聖地亞哥泛美運動會贏得羽球女子雙打銀牌。(路透)

現年24歲的華裔雙胞胎姊妹花許怡霏(Kerry Xu)和許忻霏(Annie Xu)從八歲起接觸羽球，一開始只是打著好玩，後來四處征戰拿到許多獎牌，上大學後決定專注學業，又遇上新冠疫情足足三、四年沒碰球拍；現在，許家姊妹即將進軍巴黎奧運羽球雙打項目，為美國隊爭光。

她們的教練譚哈利(Harry Tan，音譯)對國家廣播公司(NBC)說：「鮮有人能在離開三、四年完全不碰球拍情況下捲土重來，力拚兩年後實現目標(打入奧運)；這真的很困難。」

許怡霏和許忻霏出生時間只差兩分鐘，父母讓她們從小接觸各種運動，只有羽球脫穎而出；這對雙胞胎在球場上合為一體，默契十足。譚哈利笑稱，比賽激烈時，對手很難分辨她們的優缺點，「對手很難說出今天哪個打得不好」。

許怡霏受訪說：「我們非常親密，更像是閨密。」許忻霏則說：「我從來就沒有『啊，我們很棒』之類的想法，我們始終瞄準更高水平。」

許家姊妹因為在羽球場表現優異，去過台灣、瓜地馬拉、墨西哥、秘魯和加拿大等地比賽；當時還是青少年的她們並沒有將奧運放在規畫目標內。進入柏克萊加州大學攻讀會計後，姊妹倆決定把羽毛球放一邊。

「我們實在沒時間持續打球或受訓，」許怡霏說：「所以決定先專注學業。」而接下來的新冠疫情讓她們與羽球距離更遠；許忻霏說：「疫情那三、四年我們根本沒碰過球拍。」

大學畢業後，羽球熱潮再次興起，許家姊妹歡喜重拾球拍，一步一腳印讓身體重新適應運動生涯。她們以奧運為目標，向任職公司請假練球。許怡霏說：「我們決定投入110%的努力和時間，追逐奧運夢想。」

姊妹倆最終獲得奧運參賽資格，並在智利聖地亞哥泛美運動會(Pan American Games)贏得銀牌。由於美國沒有國家羽球隊提供經費，她們必須自行募集參加奧運資金。不過，訓練的壓力更大於籌款壓力；兩姊妹希望，神奇的雙胞胎力量能幫助她們在巴黎羽球場大放異彩。

羽球 巴黎奧運 疫情

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