我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一拳斃命 奧克拉荷馬男不滿被驅離出拳 摩鐵經理倒地亡

招手中國遊客 舊金山旅遊行銷打出「網紅牌」

統計：報稅求助國稅局 真人通話率僅31%

記者顏伶如／綜合報導
國稅局增聘近7000名客服專員，但這個報稅季節納稅人打電話尋求協助，能與真人講到話的撥通率只有31%。(美聯社)
國稅局增聘近7000名客服專員，但這個報稅季節納稅人打電話尋求協助，能與真人講到話的撥通率只有31%。(美聯社)

華盛頓郵報26日報導，國稅局(IRS)雖然增聘近7000名客服專員，但根據國稅局內部獨立機構納稅人權益服務處(National Taxpayer Advocate)統計，這個報稅季節納稅人打電話尋求協助，能與真人講到話的撥通率只有31%。

納稅人維益服務處處長艾琳‧柯林斯(Erin Collins)26日指出，國稅局為納稅人提供解答的服務好評有88%，比疫情期間的4%進步許多，但仍有許多改善空間。

柯林斯在送交國會的年中報告裡指出，評分來自國稅局102條服務專線的35條，統計並未包括民眾主動掛斷的通話或被轉接到答錄機的通話。

報告指出，撥打到國稅局服務專線的210萬納稅人通話資料裡，不到五分之一有跟客服專員通話，納稅人平均等候時間約10分鐘。至於客服專員接聽電話之後的狀況，以及納稅人問題獲得解決的機率多少，都未納入調查。

有報稅問題的納稅人，通常只能透過電話或郵件跟國稅局接洽。國稅局已推出聊天機器人(chatbot)，對於國稅局發布通知，如今納稅人可以透過掃描檔案上傳的方式做為回覆。國稅局表示，主要服務專線已推出回電(callback )選項。

為了解決客服專線打不通、報稅積案數量龐大等問題，國會在2022年通過的「降低通膨法」(Inflation Reduction Act)裡為國稅局增加經費。截至今年4月19日為止，國稅局增聘近7000名客服專員。

柯林斯在報告中說，加聘客服專員是不夠的。她說，客服機制對於既有員工人力運用缺乏效率，某些專線讓納稅人打電話時苦苦等待，其他專線服務人員卻「坐等電話響」。

不過，柯林斯也說，國稅局在解決盜用身分方面的延誤不合情理。 解決自行通報身份盜用案件的時間 ，在今年1月為幾乎19個月，但到了4月，國稅局需要22個月才能解決問題，目前仍有50萬宗案件未解決。受害者 往往因身份被盜用而承受更多麻煩，例如退稅可能延誤，導致財務沒保障。   

國稅局 報稅 退稅

上一則

假領養真蓄奴 專挑非裔兒童強逼務農 西維州白人夫妻不認罪

下一則

佛大找來7呎9吋「高」手 破NCAA紀錄

延伸閱讀

國稅局統計：這個報稅季打電話向IRS求助僅31%撥通

國稅局統計：這個報稅季打電話向IRS求助僅31%撥通
100℉高溫沒冷氣 卡達航空乘客熱到脫光 還有人暈倒

100℉高溫沒冷氣 卡達航空乘客熱到脫光 還有人暈倒
投保加州全保 欠國稅局大筆稅金

投保加州全保 欠國稅局大筆稅金
理財Q&A／新婚夫婦理財 注意6步驟、3訣竅

理財Q&A／新婚夫婦理財 注意6步驟、3訣竅

熱門新聞

哥倫比亞大學的畢業典禮。(路透)

全美大學就讀費用排名出爐 這間最貴 4年要50萬美金

2024-06-24 12:15
涉嫌姦殺德州12歲少女的嫌犯馬丁尼茲(中)出庭。(美聯社)

12歲被姦少女死前拚命掙扎 無證嫌被捕前正要離美

2024-06-25 14:56
許多消費者隨機收到不明網購貨物，但這些人其實根本都沒有下單訂購，極可能是遇上「刷評詐騙」。(美聯社)

沒下單訂購 包裹送上門…小心遇到「刷評詐騙」

2024-06-22 19:40
發現暴龍化石的北達科他州西南部地獄溪荒地。（路透）

3兄弟健行 竟發現6500萬年前暴龍化石

2024-06-21 02:00
輝達執行長黃仁勳2日在台北國際電腦展（COMPUTEX）論壇之前的活動發表演講。路透

黃仁勳在美創立輝達 最多員工畢業的學校卻在這國

2024-06-26 10:38
網戀給騙子可乘之機，殺豬盤騙局大行其道。（歐新社）

與「潔西」網戀 八旬翁被騙光畢生積蓄…精神崩潰自殺

2024-06-20 18:12

超人氣

更多 >
黃仁勳在美創立輝達 最多員工畢業的學校卻在這國

黃仁勳在美創立輝達 最多員工畢業的學校卻在這國
第一次搭郵輪？5種用品定要帶上

第一次搭郵輪？5種用品定要帶上
籃球之神喬丹 伊州豪宅重新上市半價甩賣

籃球之神喬丹 伊州豪宅重新上市半價甩賣
熟女抗老的秘密 膠原蛋白保溼霜6萬人愛

熟女抗老的秘密 膠原蛋白保溼霜6萬人愛
川普如勝選 會把台灣當成與中國討價還價的籌碼？

川普如勝選 會把台灣當成與中國討價還價的籌碼？