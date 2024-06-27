現金送到家、裝設GPS監視 明州詐騙賑款案外案 5人賄賂陪審員被訴

與辯護律律師出庭的其中一名被告賽義德·法拉(左)，被判無罪。(路透)

聯邦檢察官辦公室和聯邦調查局26日宣布，調查人員偵破一項有如「黑幫電影情節的陰謀」：五名被告為了在一項重大詐欺 案贏得無罪釋放，精心策劃「滲透陪審團」陰謀，試圖以12萬元賄賂一位明尼蘇達州陪審員。五名被告已分別被控串謀賄賂陪審員、腐敗影響陪審員和妨礙司法公正等罪名。

被控賄賂的這五名被告，有三人名列全國最大宗新冠疫情 詐欺案被告；其中一名已在該案中獲判無罪，但另外兩人被判有罪。

該詐欺案6月初在明州 審理，七名被告被控詐騙竊取疫情期間的聯邦兒童營養計劃(Federal Child Nutrition Program)逾4000萬元賑款，審理尚未結束，如傳出陪審員通報有被告企圖賄賂後，全案的案外案曝光。

法庭文件顯示，被告在社媒研究該陪審員個人信息，監視追踪其日常習慣，還買GPS設備裝在她車上。當局認為，被稱為「52號陪審員」的女性因年紀最輕且被認為是陪審團唯一有色人種，被當成賄賂目標。她報案後已退出陪審團。

被控賄賂的五名被告分別是：阿卜迪亞齊茲·法拉(Abdiaziz Shafii Farah，在詐欺案中被定罪)、努爾(Abdimajid Mohamed Nur，在詐欺案中被定罪)、賽義德·法拉(Said Shafii Farah，在詐欺案中被判無罪)、阿卜杜勒卡里姆·法拉(Abdulkarim Shafii Farah) 和阿里(Ladan Mohamed Ali)。最後兩位未涉入詐欺案。

根據起訴書，此賄賂計畫在5月中旬醞釀；阿里同意負責送賄款到「52號陪審員」家中，以換取15萬元酬勞。5月31日，阿里在法院停車坡道試圖跟隨該陪審員回家。6月2日，阿卜迪亞齊茲．法拉指示努爾到賽義德．法拉的公司會面收取賄款。努爾把錢交給阿里幾小時後，阿里和阿卜杜勒卡里姆·法拉開車到陪審員家；陪審員家中親戚接下裝有賄款的禮品袋。阿里告知對方，若陪審員投下無罪票，會得到更多錢。據聯邦調查局證詞，陪審員回家後報警並將袋子交出。

此賄賂陪審員案26日在聯邦法院首度開庭；訂7月1日舉行過堂和拘押聽證會。