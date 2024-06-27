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幫助毒梟走私400噸古柯鹼來美國 前宏宏都拉斯總統判刑45年

記者張聲肇/綜合報導
前宏都拉斯總統赫南德茲幫助毒梟走私古柯鹼到美國，26日遭紐約法院判處45年徒刑，外加罰款800萬元。(美聯社)
前宏都拉斯總統赫南德茲幫助毒梟走私古柯鹼到美國，26日遭紐約法院判處45年徒刑，外加罰款800萬元。(美聯社)

前宏都拉斯總統赫南德茲(Juan Orlando Hernández)2004年起在長達十幾年當中，幫助毒梟走私400多噸古柯鹼到美國，26日遭紐約法院判處45年徒刑，外加罰款800萬元。

聯邦法官卡斯特爾(P. Kevin Castel)說，有些教育良好、衣著光鮮人士一旦掌權，就以為即使犯了法，自己位高權重，司法正義奈我何，判處45年徒刑和罰款，應該會對這種人敲響一記警鐘。

曼哈頓聯邦法院陪審團經過兩周的審判，於3月底判決赫南德茲罪名確立。整個審判過程，宏都拉斯人緊密關注。

赫南德茲在審判庭上透過翻譯說，「我無罪。我遭到冤枉不公的指控。」

他發表冗長發言，把自己描繪成反毒英雄，跟歷任美國總統主政下的美國政府合作無間，打擊毒梟，減少毒品走私到美國，可是法官不斷打斷他的發言，說這是宣判庭，不是審判庭。

法官強調，審判庭上展示的證據顯示，事實與赫南德茲所言恰恰相反--他「很會演」，彷彿自己是反毒十字軍，實際上，在必要的時候，派出宏國軍警，保護毒品走私生意。

卡斯特爾說，赫南德茲是「饑渴權力的雙面政客」，專門保護他看對眼的走私客。

身著暗綠囚服、帶著眼鏡的赫南德茲在律師陪同下，在兩名聯邦法警前聆聽宣判。宣判畢，他和律師握手，轉向爆滿的旁觀席，向觀眾點頭致意，隨即拄著拐杖，拖著腳上的枷鎖，一拐一拐離開法庭。

偵辦本案的檢察官本來求刑終身監禁加30年，法院的緩刑監督官也建議判處無期徒刑。

現年55歲的赫南德茲，兩度擔任宏都拉斯總統，2022年下台，3個月後在他位於該國首都德古西加巴(Tegucigalpa)的家中被捕，同年4月引渡到美國受審。這個中美國家人口約1000萬。

前宏都拉斯總統赫南德茲2019年在華府出席會議的檔案照。(美聯社)
前宏都拉斯總統赫南德茲2019年在華府出席會議的檔案照。(美聯社)

毒品 曼哈頓

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