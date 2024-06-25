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美中西部爆洪沖斷鐵橋1死 明州水壩決堤

記者張聲肇、彭尚興／綜合報導
連結南達科塔州北蘇城和愛阿華州蘇城的鐵路大橋，23日深夜被洪流沖斷橋柱而崩塌，一大段橋身墜入河裡。(美聯社)
連結南達科塔州北蘇城和愛阿華州蘇城的鐵路大橋，23日深夜被洪流沖斷橋柱而崩塌，一大段橋身墜入河裡。(美聯社)

已豪雨成災的中西部，周末發生暴洪沖斷鐵橋，迫使居民撤離家園，造成至少一人死亡。

官員說，連結南達科塔州北蘇城(North Sioux City)和愛阿華州蘇城(Sioux City)的鐵路大橋，23日深夜轟然崩塌，當地媒體拍攝到的畫面顯示，這座跨越大蘇河(Big Sioux River)的鋼鐵橋梁一大段橋身墜落河裡，洪水奔流而過。

南達柯達州長諾姆(Kristi Noem)24日指出，這座鐵橋是連結兩州的主要鐵路通道。該州尤恩郡(Union County)緊急事故處理中心經理魏斯科特(Jason Westcott)告訴KVAU電視台，鐵橋的部分支架坍塌，以致橋段墜落。時間大約在晚間11點鐘，無人受傷。

橋梁所屬的BNSF鐵路公司發言人史洛恩(Kendall Sloan)說，洪水期間這段路線暫停營運，火車繞路而行。

諾姆說，道路、橋梁都受洪水損壞，「未來好幾個月，我們都將受到影響。」

愛阿華州西北部史賓塞市民恩格爾克斯(Aiden Engelkes)24日仍無法回到他在第因摩(Des Moines)河畔公寓一樓的住家，供職的孵雞場也仍在淹水。22日他到四樓的朋友住處躲了好幾小時，才等來救難船。他的休旅車被洪水淹得剩下一小段天線露出水面。

更往西65哩的岩石谷市居民肯珮瑪(Deb Kempema)經營的室內裝修店，7000平方呎店面也因附近河流潰堤，被洪水淹沒。「好多漂亮東西都沒了，但我們會東山再起。」

連續數日的豪雨造成洪水，從南達科塔、愛阿華和內布拉斯加湧向蘇市四周，也導致愛阿華和明尼蘇達邊境水位高漲。

明尼亞波利斯市西南方約90哩、有114年歷史的拉畢丹水壩(Rapidan Dam)，因承受不住藍土河(Blue Earth River)的滾滾洪流，在24日上午潰堤，河水宣洩而下，下游居民已接獲撤離通知。

氣象預報還有降雨降在持續數天，各地河流暴漲的洪水，周末之前恐難消退，會繼續注入密蘇里河和密西西比河。

明尼蘇達州有114年歷史的拉畢丹水壩，因承受不住滾滾洪水，24日上午潰堤。(美聯...
明尼蘇達州有114年歷史的拉畢丹水壩，因承受不住滾滾洪水，24日上午潰堤。(美聯社)

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