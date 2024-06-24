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熱浪來襲 體溫升高7℉就有危險 3症狀恐致命

離岸流洶湧 3天已釀至少8人溺斃

編譯廖振堯／綜合報導
自20日以來，大西洋沿岸各處海灘至少已有八名泳客被強大的離岸流(rip current)捲走而溺斃的意外。(路透)
自20日以來，大西洋沿岸各處海灘至少已有八名泳客被強大的離岸流(rip current)捲走而溺斃的意外。(路透)

自20日以來，至少已有八名泳客被強大的離岸流(rip current)拖入大海而溺斃，預計大西洋和墨西哥灣的大部分沿岸地區持續出現離岸流，已發布高風險警告。

美國廣播公司新聞網(ABC News)報導，來自賓州的一對夫婦20日帶著六個孩子在佛州東海岸的哈欽森島(Hutchinson Island)游泳時被離岸流捲走。馬丁郡(Martin County)消防官員稱在離岸約100至125碼處發現了這對夫婦的遺體，身分確認為51歲的瓦爾特(Brian Warter) 和48歲的艾莉卡‧威沙德(Erica Wishard)。

21日，三名來自阿拉巴馬州的年輕男子前往佛州巴拿馬市海灘(Panama City Beach)附近的海灣游泳，晚上8點左右三名男子落入水中並陷入困境，民眾報警救援，但搜救人員直到晚上10點30分才找到三人，送醫後宣布死亡。當局稱前一天有另名19歲男子在同一地區溺水身亡。

23日，紐約兩名分別為16歲和17歲的男孩在紐約市皇后區的雅各里斯公園(Jacob Riis Park)戲水，但目擊者稱他們被離岸流困住，並很快被捲入大西洋。海岸防衛隊(Coast Guard)當天搜尋二人無果後也只能收隊。

美國國家氣象局(National Weather Service)稱大西洋沿岸的海灘，包括澤西海岸(Jersey Shore)從波因特普萊森特海灘(Point Pleasant Beach)到五月岬(Cape May)沿岸，很可能出現危及生命的離岸流；預計23日北卡州從福里斯科(Frisco)到翡翠島(Emerald Isle)的海灘也會出現危險離岸流。

墨西哥灣沿岸已發布離岸流高風險警告，熱帶風暴艾伯托(Alberto)的餘威繼續帶動該地區的浪潮；高風險警告代表衝浪區對所有程度的泳者皆十分危險，應遠離水面。大西洋海岸其他地區則發布中度風險警告，表示可能會出現離岸流，建議泳者留在鄰近救生員的海岸並遵循當地海灘巡邏隊和旗幟警告系統的指示。

佛州 墨西哥 阿拉巴馬州

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