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「腦筋急轉彎2」連2周末票房破億 動畫片新紀錄

編譯徐薏茹／綜合報導
動畫片「腦筋急轉彎2」蟬聯周末票房冠軍，上映兩周吸金將近3億，創下動畫電影續集票房成績的新紀錄。(美聯社)
動畫片「腦筋急轉彎2」蟬聯周末票房冠軍，上映兩周吸金將近3億，創下動畫電影續集票房成績的新紀錄。(美聯社)

迪士尼皮克斯人氣動畫續作「腦筋急轉彎2」(Inside Out 2)上映第二周熱度不減，吸金1億元蟬聯周末票房冠軍，創下動畫電影後續票房成績的新紀錄，為好萊塢帶來意外驚喜。

先前動畫電影第二周票房的最佳紀錄為「超級瑪利歐兄弟電影版」(The Super Mario Bros. Movie)的9200萬元。

在短短的一周半內，「腦筋急轉彎2」以7億2440萬元的全球票房收入，成為2024年目前為止票房最高的電影，這其中北美票房收入為3億5520萬元，其全球票房已超越史詩科幻片「沙丘：第二部」(Dune: Part Two)的7億1180萬元。

「腦筋急轉彎2」有望在大約一周的時間內突破10億元大關，若成功將創下「芭比」(Barbie)以來的新紀錄。

根據數據公司Comscore的資訊，「腦筋急轉彎2」的熱度為好萊塢帶來驚喜，在該片上映之前，電影業今年的票房銷售與疫情前相比下降約40%，好萊塢已經習慣降低預期。

「腦筋急轉彎2」創下的票房紀錄重現過往的風光，當時10億元的票房收入對於迪士尼電影而言更像是家常便飯，這也是皮克斯急需的大片，該公司在嘗試直接在串流平台上映的策略後，正重新思考其電影管道和吸引大批觀眾的方法。

現在「腦筋急轉彎2」的票房只比國內首映周末的1億5400萬元下降35%，有機會挑戰「超人特攻隊2」(The Incredibles 2)的紀錄，成為皮克斯票房收入最高的電影。

這部片的成功也為接下來的皮克斯續集電影鋪墊，之後將上映的電影包括2026年的「玩具總動員5」(Toy Story 5)。

「腦筋急轉彎2」的強勁表現似乎普遍提高電影票房銷售，由威爾史密斯(Will Smith)、馬汀勞倫斯(Martin Lawrence)回歸主演的「絕地戰警：生死與共」(Bad Boys: Ride or Die)上映第三周票房收入為1880萬元，持續坐穩第二名位置，迄今的國內票房已累計1億4690萬元。

好萊塢 迪士尼 威爾史密斯

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