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被指控為間諜 俄26日密審華爾街日報記者

編譯俞仲慈／綜合報導
駐韓美軍上士布萊克在俄國被控竊盜，17日在海參崴出庭應訊時，對於竊盜罪名坦承不諱。(美聯社)
駐韓美軍上士布萊克在俄國被控竊盜，17日在海參崴出庭應訊時，對於竊盜罪名坦承不諱。(美聯社)

「華爾街日報」一位記者去年被俄羅斯指控為間諜，羈押至今，訂本周秘密審判；另外一名駐韓美軍則因竊盜罪遭到俄國當局逮捕，已經當庭認罪。

俄國官媒「塔斯社」(TASS)日前引述法院消息指出，「華爾街日報」(WSJ)駐俄記者格什科維奇(Evan Gershkovich)將於6月26日起在葉卡捷琳堡市(Yekaterinburg)被秘密審判。

有線電視新聞網(CNN)報導，32歲的格什科維奇去年3月被俄國指控在中情局(CIA)授意下蒐集軍事機密，遭俄羅斯聯邦安全局(FSB)逮捕；不過格什科維奇本人、美國政府與WSJ皆強烈否認間諜指控，多次與俄方交渉。

報導指出，格什科維奇間諜案經俄羅斯總檢察長批准起訴後，全案移交斯維爾德洛夫斯克州地方法院(Sverdlovsk Regional Court)審理，一旦罪名成立，最高恐面臨20年徒刑。

國務院對於俄國秘密審判格什科維奇一事，感到擔憂，因此將全力爭取旁聽，發言人米勒(Matthew Miller)指出：「我們會爭取參加審判，如同其他被俄國指控的美國公民一樣，但無法給予確實答案。」並重申國務院致力尋求格什科維奇與前陸戰隊員惠蘭(Paul Whelan)獲釋的機會。

另外俄國官媒「俄新社」(RIA Novosti)報導，駐韓美軍上士布萊克(Gordon Black)被控竊盜罪，17日在海參崴市(Vladivostok)出庭應訊，對於竊盜罪名坦承不諱，但拒絕承認有殺害一名俄國女子的意圖。

布萊克表示，從女子錢包取走1萬盧布(約合112美元)，是用來採買食物與支付旅館三晚住宿費，不過隔天便轉匯125美元給女子。

塔斯社報導指出，布萊克與該名俄國女子在南韓認識，據信雙方為情侶關係，4月間布萊克前往俄國，隨後女方指控布萊克偷竊，而且在雙方爭執時遭到攻擊。 

美國陸軍發言人史密斯(Cynthia Smith)宣稱，布萊克今年稍早自南韓駐地不假離營，也沒有獲得國防部許可即逕赴俄國。

被俄羅斯羈押並指控為間諜的「華爾街日報」記者格什科維奇今年4月過堂時，對媒體鏡頭...
被俄羅斯羈押並指控為間諜的「華爾街日報」記者格什科維奇今年4月過堂時，對媒體鏡頭豎起大拇指，表示自己狀況良好。(美聯社)

俄國 間諜 俄羅斯

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