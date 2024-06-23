夏威夷州與青年開創性環保和解 承諾2045年前交通系統去碳化

夏威夷州民主黨州長格林20日宣布與年輕環保維權人士達成「突破性」的交通零碳和解方案。(美聯社)

13名青少年2022年對夏威夷州 提起訴訟，指控州運輸廳經營的交通系統違反憲法，未善盡保存和保護夏威夷美景及自然資源的義務，並損害他們享有清潔健康氣候的權利。夏威夷州府20日同意和解，在2045年之前實現交通系統全面去碳，該案原定24日開庭審理。

路透報導，民主黨州長格林(Josh Green)20日在記者會宣布這項「突破性」(groundbreaking)的和解方案，參與該訴訟的一些環保倡議人士和律師在記者會上稱這是有史以來第一個由青年主導的尋求交通零排放的氣候案件。

原告立案時年齡分別為9至18歲。夏威夷州府為此官司已花費300萬，訴請法官駁回提告，辯稱該州的零碳排目標和其他減少碳排的州法「目標遠大」，不能因此構成違反原告權利的基礎。

檀香山地方法官克萊布崔(Jeffrey Crabtree)去年4月駁回此論點，稱法律要求即時規劃和採取行動應對氣候變化，而州政府無所作為已損害原告利益，「交通排放量正在增加…所謂的危害不是假設也不是未來才會發生的，而是已經發生、正在持續且愈變愈糟。」

依照和解協議，夏威夷州政府將制定路徑圖，到2045年實現地面、海上和跨島航空運輸系統零碳排；夏威夷州原本便已計畫在2045年實現碳中和。州運輸廳承諾重新制定計畫，優先考慮減少溫室氣體排放，並創立一個專門致力於脫碳的新部門，而協議進一步要求成立一個青年志工委員會，為州府提供建議。該部門還計劃到2030年前投入至少4千萬元用於擴大公共電動車充電網，並加速改善該州的步行、自行車和公共交通網路。

代表這些青少年原告的非營利公益法律事務所「地球正義」(EarthJustice)律師萊伊(Leinā'ala Ley)表示，此和解協議推動夏威夷應對氣候災難的步伐，並提供了其他司法管轄區也可以跟隨實施的最佳實踐模式。

全美的年輕環保人士指責各州鼓勵或允許開採和燃燒化石燃料的政策加劇了氣候變遷 ，未來和健康皆受到威脅、權利遭到侵犯，多起訴訟也遍地開花。