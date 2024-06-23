商店退換氣槍 少年竟遭男背後擊斃 兇手辯自衛殺人

華盛頓州倫頓的Big 5體育用品店，日前發生槍擊事件，一名男子看到兩名少年攜帶氣槍，認定兩人準備行搶，於是連開數槍，致一名少年死亡。(取自谷歌街景)

華盛頓州 51歲男子邁爾斯(Aaron Brown Myers)自以為是替天行道的私刑正義，害得一名無辜少年命喪槍下。邁爾斯只是看到兩名少年攜帶氣槍，便武斷認定兩人即將行搶，連開數槍，其中一名17歲少年當場死亡，而邁爾斯竟辯稱是出於自衛。

有線電視新聞網(CNN)報導，17歲少年(法庭文件中代稱HR)當時與兩位朋友(代稱BA及SA)6月5日前往華盛頓州倫頓(Renton)的一家Big 5體育用品店，HR與BA兩人都帶著一把要退換貨的瓦斯槍。檢方指出邁爾斯注意到他們攜槍後，便立即假設這三名少年即將暴力搶劫，因此決定在停車場監視。

待邁爾斯認為時機成熟，他下車並持手槍指著少年們，喝令他們別動、放下槍並趴在地上。BA將瓦斯槍放在地上並多次澄清「這只是把BB槍」，HR則雙手高舉過頭逐步後退，顯示手中空無一物。但邁爾斯仍撲倒BA並將他壓制在地，這時HR向邁爾斯伸出手，後者隨即開火，至少開了七槍，HR的側邊中彈一次、背部至少中了六槍，當場喪命。SA表示，HR中槍後呼喊著他的母親。

邁爾斯口供稱過去曾在該停車場目睹多起犯罪事件，他當時覺得沒有來得及撥打911報案、有責任自行採取行動。他的律師也說邁爾斯相信即將發生犯罪行為，並希望在有人受傷前予以阻止，且這家體育用品店鄰近他兒子參加武術比賽的地點；律師稱邁爾斯為「專業安全顧問」，對抗過程中擔心自身安全便開槍自衛。不過邁爾斯告訴警方的許多細節與監視器影像有所出入。

據當地媒體報導，邁爾斯的職業為保全人員。

邁爾斯當場被捕，目前羈押在金恩郡懲教所(King County Correctional Facility)，保釋金為200萬元；他被控犯下二級謀殺罪和二級攻擊罪，定於6月24日提審。

而邁爾斯這次鑄下大錯，其行為模式早有先例，他2022年3月時向911通報有一名自行車騎士用槍指著民眾，而他可能必須出手干預、射殺該名騎士。邁爾斯跟蹤這名騎士，警方到達現場後確認所謂的「槍枝」只是個銀色金屬物體，可能是自行車部分零件。