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國防採購涉敲竹槓 軍火商與聯邦7000萬元和解

編譯潘勛／綜合報導
軍火製造商洛克希德馬丁(Lockheed Martin)的兩家子公司，因為出售海軍軍機零件時涉嫌浮報價格，已同意支付7000萬元與政府合解。(路透)
軍火製造商洛克希德馬丁(Lockheed Martin)的兩家子公司，因為出售海軍軍機零件時涉嫌浮報價格，已同意支付7000萬元與政府合解。(路透)

司法部21日表示，軍火製造商洛克希德馬丁(Lockheed Martin)的兩家子公司，因為出售海軍軍機零件時涉嫌浮報價格，敲聯邦政府竹槓，已同意付款7000萬元與政府合解。

美聯社報導，位在康乃狄克州斯特福(Stratford)的「Sikorsky Support Services」，與威斯康辛州密爾瓦基市的「Derco Aerospace」合謀與政府訂定不當轉包合約，供應零件及材料，供海軍訓練戰機飛行員之用。

按兩家公司的合約，Sikorsky向Derco採購的零件，價格是Derco賣給其他供應商的價錢再加價32%。Sikorsky再以自己付給Derco的價錢，向海軍請款；檢方表示，此舉違反聯邦禁止如此操作的法規，也讓政府多花冤枉錢。

司法部民事部門主管波易安頓(Brian Boynton)指出，今天的和解案顯示，司法部確保政府的包商不得規避法律，自己私下交易，不實地膨脹價錢，要納稅人付出代價。

位在馬里蘭州的洛克希德馬丁聲明指出，很高興和解讓本案結案，但指出並未發現Sikorsky或Derco Aerospace有任何不法情事。

檢方表示，本案是前Derco員工按聯邦「不實請款法」(False Claims Act)裡的吹哨者條款而提起訴訟，和解讓本案落幕。本案要回溯到2011年；Sikorsky生產黑鷹直升機，洛克希德馬丁在2015年購併該公司。

國防部監察長辦公室發言人瓊斯(Darrin Jones)指出，本案應視為嚇阻之舉，讓人不敢在國防部採購流程中趁機削錢。

海軍刑事調查局(Naval Criminal Investigative Service) 「經濟犯罪領域局」(Economic Crimes Field Office)處長葛洛斯(Greg Gross)表示，虛膨戰機維修、保養的零件、原料價格，會影響海軍戰機飛行員的訓練，也傷及納稅人。

司法部 國防部 康乃狄克州

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